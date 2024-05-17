Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он также добавил, что работа в этом направлении продолжается, передает 24 Канал.

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Как заставить Россию вывести войска из Украины

Полномасштабная война в Украине продолжается уже более 2 лет. Несмотря на значительные потери, враг продолжает давить на всю линию фронта и пытается продвинуться вглубь украинских территорий.

По мнению Зеленского, чтобы заставить Россию вывести свои войска с территории Украины, необходимо иметь серьезную поддержку нескольких стран и соответствующее коммюнике, которое предоставит нашей стране дипломатическое преимущество. Когда будет создан соответствующий документ, то к процессу вывода оккупационных войск можно привлекать площадки в разных странах. На таких платформах страны смогут обсуждать каждый пункт и дорабатывать его, если в том будет необходимость.

Только когда план будет полностью готов, то тогда его можно передавать представителям России. К примеру Владимир Зеленский привел зерновое соглашение, которое согласовывали с ООН и Турцией. Впрочем, недостаток этого соглашения был в том, что к процессу были привлечены только 2 страны, поэтому Россия смогла "ускользнуть" из договоренностей, а Украине пришлось в сложных условиях создавать новый зерновой коридор.

Зеленский также отметил, что перед тем, как говорить с представителями России, необходимо иметь четкий, согласованный всем миром план. Президент подчеркнул, что сейчас Украина работает в разных направлениях, и этот вопрос остается актуальным.

Так, Зеленский проводит переговоры с лидерами стран мира, а руководитель ОП Андрей Ермак – с дипломатами и послами. В комплексе такая работа положительно влияет на поддержку Украины.

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