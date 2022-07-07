Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании "Riyako&Partners", объяснила в комментарии 24 каналу, как будет проходить процедура и что для этого необходимо.

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Как стать на воинский учет женщинам

Прежде всего следует понимать, что для женщин, как и для мужчин, необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывший комиссариат) по месту регистрации места жительства.

При себе необходимо иметь копии таких документов: паспорта, диплома об образовании, справки с места работы, при наличии свидетельства о браке или решения суда о разводе.

А далее процедура как и для мужчин:

подается заявление о постановке на воинский учет

проходит медицинское освидетельствование в установленном порядке для определения пригодности/непригодности к военной службе.

В результате женщина получит соответствующий документ (военный билет).

Обратите внимание! В случае смены профессии нужно будет информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Даже беременным женщинам нужно будет становиться на учет.

Исключений для военнообязанных женщин нет

Адвокат также советует обратить внимание на то, что никаких исключений (становиться на воинский учет или не становиться) для женщин нет.

То есть если женщина беременна, или имеет малолетних детей, или работает, или является домохозяйкой, она тоже должна стать на воинский учет, если имеет соответствующую профессиональную принадлежность.

Важно Военный учет женщин: когда стартует и кто должен становиться на него

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