Катерина Аніщенко, адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners", пояснила в коментарі 24 каналу, як буде проходити процедура та що для цього необхідно.

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Як стати на військовий облік жінкам

Передусім потрібно розуміти, що для жінок, як і для чоловіків, необхідно з'явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишній комісаріат) за місцем реєстрації місця проживання.

При собі необхідно мати копії таких документів: паспорта, диплому про освіту, довідку з місця роботи, при наявності свідоцтво про одруження або рішення суду про розлучення.

А далі процедура як і для чоловіків:

подається заява щодо постановки на військовий облік;

проходиться медичний огляд встановленим порядком для визначення придатності/непридатності до військової служби;

після цього жінка отримає відповідний документ (військовий квиток).

Зверніть увагу! У разі зміни професії потрібно буде інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Навіть вагітним жінкам треба буде ставати на облік / Фото Depositphotos

Виключень для військовозобов'язаних жінок немає

Адвокатка також радить звернути увагу на те, що жодних виключень (ставати на військовий облік чи не ставати) для жінок немає.

Тобто якщо жінка вагітна, або має малолітніх дітей, або працює, або є домогосподаркою, вона теж має стати на військовий облік, якщо має відповідну фахову приналежність.

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