Українська авіація зможе наблизитися до фронту, водночас Європа отримає цінний досвід у перехопленні ракет і не лише це. Про всі переваги цієї ініціативи розповів 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Які переваги "Небесного щита"

Колишній офіцер Повітряних сил розповів, що ініціатива створення "Небесного щита" вже давно обговорюється в Європі. Він неодноразово наголошував, що це дуже перспективна ініціатива, до якої Україні варто приєднатися.

Проєкт був запропонований на початку повномасштабного вторгнення, коли Європа та Туреччина зрозуміли, що важливо закрити повітряний простір від можливих атак з боку Росії. Щоправда, багато дронів і ракет уже давно проникають на територію європейських країн, але їх поки не перехоплюють.

Водночас польська авіація вже підтвердила, що крім літаків, активно працюють і наземні системи протиповітряної оборони. Тому, на думку Храпчинського, якщо Україні вдасться домовитися з Європою щодо цієї ініціативи, це було б дуже корисно. Частина авіації, яка зараз залучена до охорони повітряного простору, могла б працювати більш ефективно на лінії фронту або на Сході, що значно посилило б можливості ППО.

Завдяки такій співпраці Європа також отримала б цінний досвід у перехопленні крилатих ракет Х-101 та Х-555, бо поки що їхні можливості обмежені старими системами, які використовуються для навчань. Це буде важливий бойовий досвід для європейських пілотів, а також можливість для співпраці з українськими льотчиками та наземними системами ППО.

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Ця ініціатива може стати основою для створення єдиної системи ППО. Згодом це дозволить покращити різні рівні оборони та зможе включати нові технології, наприклад, у боротьбі з ударними дронами. Україна вже має великий досвід у перехопленні таких безпілотників, тому він може бути корисним для Європи, оскільки жодна країна не була повністю готова до таких загроз.

З цього буде більше користі для Європи, ніж тих побоювань, які вони виказують,

– пояснив Анатолій Храпчинський.

Що відомо про ініціативу створення "Небесного щита"

Видання The Guardian повідомляє, що європейські військові можуть створити "Небесний щит" для захисту неба над Києвом і західними областями України від російських атак, що передбачає розгортання близько 120 винищувачів.

Такий щит може стати частиною повітряного простору, що функціонуватиме окремо від НАТО, і охоплюватиме українські АЕС, Одесу, Львів, але без лінії фронту чи Сходу країни. Проєкт розроблений військовими експертами, зокрема колишніми планувальниками королівських ВПС, у співпраці з українською армією.

Однак у матеріалі також зазначено, що є занепокоєння. Мовляв, "Небесний щит" може стати прямою ескалацією для Росії, тому наразі невідомо, як саме цей проєкт буде реалізований.