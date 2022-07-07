Водночас, за словами адвокатки та юристки Ario Law Firm Надії Грищенко, про повну мобілізацію всіх жінок в Україні наразі говорити зарано.

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Жінкам потрібно буде ставати на облік

Закон України, який набуває чинності з 1 жовтня, передбачає, що "жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних".

Зверніть увагу! Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

Стаючи на військовий облік, жінка, професія якої визначена у переліку, стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних Сил, Національної гвардії чи інших військових формувань,

– пояснила Грищенко.

Кому потрібно буде стати на військовий облік

Існує перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Телекомунікації та радіотехніка;

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

Науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія;

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Слід також звернути увагу, що жодних виключень (ставати на військовий облік чи не ставати) для жінок немає. Якщо жінка вагітна, має малолітніх дітей, працює або є домогосподаркою, вона має стати на військовий облік, якщо має відповідну фахову приналежність. Однак облік не означає мобілізацію та відправлення на передову.

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