08:17
27 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
  • понедельник
    29°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
Вєсті Кремля
21:10, 26 июля
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, 26 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как активировать новый дизайн в Chrome: пошаговая инструкция

29 Читати новину українською
Как активировать новый дизайн в Chrome для ПК: пошаговая инструкция
Как активировать новый дизайн в Chrome для ПК: пошаговая инструкция / Фото из свободных источников

В течение некоторого времени в тестовых версиях Chrome был доступен обновленный дизайн в стиле Material Theme. С выпуском стабильной 68 сборки эта опция стала доступной всем желающим, однако найти ее можно только в списке экспериментальных настроек.

Об этом сообщает mspoweruser.com.

Читайте также: Как будут выглядеть сервисы Google после изменения дизайна: видео

Обновленный интерфейс десктопной версии Chrome выполнен по всем рекомендациям Material Theme: преобладает белый цвет, а адресная строка имеет закругленную форму вместо прямоугольной.

Для активации нового дизайна стоит следовать следующей инструкции:

  1. В адресной строке введите chrome: // flags / # top-chrome-md и нажмите Enter.
  2. На открывшейся странице необходимо найти раздел UI Layout for the browser's top chrome (будет выделено желтым).
  3. Выберите Refresh или Refresh Touchable (для устройств с сенсорным экраном).
  4. Перезагрузите браузер.

Як оновити дизайн в Chrome

Как обновить дизайн в Chrome

Стоит отметить, что на момент написания новости Material Theme доступна не всем пользователям. В частности, дизайн не активируется на macOS.

Читайте также: Ошибки в Google Docs будет искать искусственный интеллект

Если новый дизайн вам не понравится, то его можно отключить, выбрав в тех же настройках вместо Refresh пункт Default. Впрочем, Google рано или поздно полностью откажется от старого интерфейса, так что лучше начать привыкать уже сейчас.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Google Google Chrome Интернет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Захарченко заборонив випускати за межі "ДНР" боржників за комуналку
сегодня, 08:03 Захарченко заборонив випускати за межі "ДНР" боржників за комуналку
Олексій Чибісов
Главные новости 26 июля: самоподжог военного, суд над водителем Hummer, Холодницкий на месте
сегодня, 08:01 Главные новости 26 июля: самоподжог военного, суд над водителем Hummer, Холодницкий на месте
Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
26 июля, 22:01 Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
Блог Медіа
Как организовать бюджетную поездку в Норвегию: проверенные лайфхаки
26 июля, 21:01 Как организовать бюджетную поездку в Норвегию: проверенные лайфхаки
Когда будет горячая вода в Киеве и что для этого делать
26 июля, 20:01 Когда будет горячая вода в Киеве и что для этого делать
Євгенія Мазур
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук