Как активировать новый дизайн в Chrome: пошаговая инструкция

В течение некоторого времени в тестовых версиях Chrome был доступен обновленный дизайн в стиле Material Theme. С выпуском стабильной 68 сборки эта опция стала доступной всем желающим, однако найти ее можно только в списке экспериментальных настроек.

Об этом сообщает mspoweruser.com.

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Обновленный интерфейс десктопной версии Chrome выполнен по всем рекомендациям Material Theme: преобладает белый цвет, а адресная строка имеет закругленную форму вместо прямоугольной.

Для активации нового дизайна стоит следовать следующей инструкции:

В адресной строке введите chrome: // flags / # top-chrome-md и нажмите Enter. На открывшейся странице необходимо найти раздел UI Layout for the browser's top chrome (будет выделено желтым). Выберите Refresh или Refresh Touchable (для устройств с сенсорным экраном). Перезагрузите браузер.

Как обновить дизайн в Chrome

Стоит отметить, что на момент написания новости Material Theme доступна не всем пользователям. В частности, дизайн не активируется на macOS.

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Если новый дизайн вам не понравится, то его можно отключить, выбрав в тех же настройках вместо Refresh пункт Default. Впрочем, Google рано или поздно полностью откажется от старого интерфейса, так что лучше начать привыкать уже сейчас.

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