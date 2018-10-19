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      Как американские волонтеры создали невероятной красоты город Хавр де Грейс:живописные фото,видео

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      Быть волонтером – это гордость для каждого американца. Добровольное движение в США настолько развито, что есть в каждом маленьком городке. Тысячи американцев ежедневно не только помогают тем, кто в беде, но и тратят собственные время и усилия на развитие своих сообществ, активно сотрудничая с властью.

      Город Хавр де Грейс, который в штате Мэриленд – типичный опрятный и красивый американский городок, однако он имеет свою особенность.

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      Хавр де Грейс славится своим художественным центром с галереей и театром. Продемонстрировать здесь свои работы может любой музыкант или художник. Интересно, что создали центр благодаря местным жителям.

      Дом был построен в 1870 году. Он был в ужасном состоянии, поэтому его нужно было ремонтировать. 5 лет назад местные собрались и решили, что хотят вернуть к жизни здание,
      – рассказала исполнительный директор культурного центра Ребека Джасеб.

      Так и возникла идея создать центр, где и местные, и приезжие могли бы устраивать концерты или спектакли и наслаждаться ими. Импровизированный концерт для американцев устроила и украинская делегация.

      Украинская делегация поет "Червону руту"

      Работает здесь только два человека: исполнительный директор и ее помощница на полставки. А всю остальную работу выполняют волонтеры.

      У нас есть более сотни волонтеров, которые помогают нашему центру. Они занимаются продажей, проверкой, сбором билетов. Мы не можем без этого. У нас даже есть совет директоров, которые тоже волонтеры. Волонтерство здесь – это как в большой семье, где все друг другу помогают,
       подчеркнула Ребека.

      Помогать пытается и местная власть, которая привлекла инвестиции для реализации проекта. Реставрация здания обошлась в 2 миллиона долларов, но вложенные средства быстро возвращаются. В город теперь приезжают много туристов. Кроме культурного центра, власть заботится и о внешнем облике города. Чтобы Хавр де Грейс был красивым, помогает жителям и местному бизнесу ремонтировать их здания.

      хавр де грейс
      Власть заботится о внешнем виде города

      хавр де грейс
      В город приезжает много туристов

      "Мы даем гранты, которые помогают им отремонтировать свои дома или свой фасад. Мы проводим различные события, которые привлекают большое количество людей, которые приезжают в город", – подчеркнула директор департамента местного экономического развития Эрика Квазенбери.

      И ничего бы этого не было, если бы горожане сами не знали чего хотят и не занимались своим городом.

      Нужно создать свою историю, лучшую часть вашей общины. Нужно поделиться этой информацией, потому что вы живете в этом городе. Возможно, вы не знаете, что делает его особенным, люди не видят этой особенности, а вместе вы можете найти изюминку, которая сделает ваш город успешным,
      – добавила Эрика Квазенбери.

      хавр де грейс
      Горожане постоянно ухаживают за своим городом

      хавр де грейс
      Без волонтеров город не был бы таким красивым и интересным

      Пока в Украине власть на местах не сотрудничает с населением, так, как в США. А вот волонтерское движение активно развивается, – говорит Людмила Белокоз, заместитель председателя Новоукраинской объединенной территориальной общины.

      "Такая форма привлечения волонтеров дает возможность как экономить бюджет самой организации, так и бюджет общины в целом. Это также способствует публичности и открытости тех всех дел, программ и проектов, которые выполняются", – рассказала Людмила Белокоз.

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      В целом украинцы еще только начинают учиться быть хозяевами на собственной земле. За последние несколько лет местные общины впервые получили реальные возможности и ресурсы для реализации крупных инфраструктурных проектов в своих городах. Почти 7 миллионов граждан уже объединились в более 700 территориальных общин. Теперь перед ними стоит самый большой вызов: научиться проявлять инициативу, контролировать немалые ресурсы и власть, которую они получили, и главное – сплотиться вокруг общих проблем, идей и мечтаний.

      Автор: Эдуард Крижановский
      Теги: Новости США Волонтеры
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 октября
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