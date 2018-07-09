Как автомобилем преодолеть сложнейшие участки бездорожья: современные разработки
Современные внедорожники – воплощение истинных вездеходов не по названию, а по качествам, способны преодолевать самые сложные участки бездорожья. То, с какой легкостью они прочесывают целину, карабкаются на высокие холмы, проходят неприступные болота, – не может не восхищать. А колеса-трансформеры за считанные секунды превращаются в компактные треугольные гусеницы.
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Источник: 24 канал
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