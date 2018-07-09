Як автомобілем здолати найскладніші ділянки бездоріжжя: сучасні розробки
Сучасні позашляховики – втілення правдивих всюдиходів не за назвою, а за якостями, – здатні долати найскладніші ділянки бездоріжжя. Те, з якою легкістю вони прочісують цілину, видираються на височезні пагорби, проходять неприступні болота, – не може не захоплювати. А колеса-трансформери за лічені секунди перетворюються на компактні трикутні гусениці.
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Джерело: 24 канал
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