Как бюрократы мешают реформам в Украине и можно ли это остановить

Украинские чиновники и бюрократические процедуры настолько осложняют жизнь гражданам, заставляя проходить 9 кругов ада, чтобы оформить собственность или зарегистрировать бизнес, что слово бюрократ уже стало ругательным. Большинство из них десятилетиями сидят в чиновничьих креслах.

Когда-то Алексей работал юристом. И задумали они с коллегой выдать украиноязычный перевод книги, которая бы, по его мнению, очень помогла в работе таким же юристам. Но когда дело дошло до воплощения идеи – воспрепятствовало большое количество бюрократических процедур.

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Энтузиазм исчез еще когда услышал о том, что до 20 экземпляров издатель обязан государству подарить. Книги направляют в национальные библиотеки, президенту, правительству и депутатам. И не позднее, чем через день после выхода книги в свет. За опоздание – штраф.

Конечно, я не могу сказать, что это уничтожает наше книгоиздательство. Но это очень демонстрирует отношение государства к человеку, который пытается что-то творить,

– сказал глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.

Уже 4 года как Алексей сменил поле деятельности и борется с подобными бюрократическими процедурами, которые не встретишь в цивилизованных странах. Например, с таким проявлением бюрократии, как необходимость получать паспорт по месту прописки.

Недавно наша коллега Анна – уроженка Днепра, чтобы изменить паспорт, должна была несколько раз отпрашиваться с работы и ехать из Киева в родной город, тратя время и немалые средства на проезд.

Загранпаспорт можно сделать с легкостью, потратив полчаса времени. Я несколько раз для того, чтобы просто переклеить фото, ездила в Днепр, но там не с первого раза удалось все сделать,

– ответила корреспондент Анна Калюжная.

Анна говорит, написала жалобу, ведь паспортисты в своих требованиях руководствовались законодательством, давно утратившим силу.

С нежеланием внедрять реформы на местах Александр сталкивался неоднократно. Ведь должен донести в регионы суть медицинской реформы. Вспоминает, как должны были ломать бюрократическую систему, которая еще и обросла скептицизмом самих чиновников.

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И тем не менее, перемены происходят. И ускоряют эти перемены ничто иное, как деньги. А это как повышение зарплат – например, врачам, в тех областях, где внедряют медицинскую реформу. Так и инвестиции бизнеса в регионе.

Всемирный банк поставил Украину в рейтинге Doing Business на 5 позиций выше, чем в 17-м. И, например, стало легче получить разрешения на строительство или зарегистрировать собственность. Но дерегуляция жизни как бизнеса, так и граждан происходит слишком медленно. А все потому, что до сих пор действует законодательство, написанное коммунистами во времена СССР.

У нас до сих пор действует принцип, согласно которому, все правила Советского Союза действуют, если иное не предусмотрено законом. Этот принцип губителен и от него надо отказываться,

– добавил Алексей Гончарук.

Уже на следующей сессии, обещает эксперт, Верховная Рада будет рассматривать законопроект, который изменит этот принцип. И отменит тысячи ненужных бумажек.