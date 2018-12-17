20:31
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести.UA: новый "бюджетный" отдых Луценко. Расследование Ляшко
      Вєсті.UA
      19:54, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Как бюрократы мешают реформам в Украине и можно ли это остановить

      20 Читати новину українською

      Украинские чиновники и бюрократические процедуры настолько осложняют жизнь гражданам, заставляя проходить 9 кругов ада, чтобы оформить собственность или зарегистрировать бизнес, что слово бюрократ уже стало ругательным. Большинство из них десятилетиями сидят в чиновничьих креслах.

      Когда-то Алексей работал юристом. И задумали они с коллегой выдать украиноязычный перевод книги, которая бы, по его мнению, очень помогла в работе таким же юристам. Но когда дело дошло до воплощения идеи – воспрепятствовало большое количество бюрократических процедур.

      Читайте также: Сколько времени тратит бизнесмен на бюрократию в Украине: интересные данные

      Энтузиазм исчез еще когда услышал о том, что до 20 экземпляров издатель обязан государству подарить. Книги направляют в национальные библиотеки, президенту, правительству и депутатам. И не позднее, чем через день после выхода книги в свет. За опоздание – штраф.

      Конечно, я не могу сказать, что это уничтожает наше книгоиздательство. Но это очень демонстрирует отношение государства к человеку, который пытается что-то творить,
      – сказал глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.

      Уже 4 года как Алексей сменил поле деятельности и борется с подобными бюрократическими процедурами, которые не встретишь в цивилизованных странах. Например, с таким проявлением бюрократии, как необходимость получать паспорт по месту прописки.

      Недавно наша коллега Анна – уроженка Днепра, чтобы изменить паспорт, должна была несколько раз отпрашиваться с работы и ехать из Киева в родной город, тратя время и немалые средства на проезд.

      Загранпаспорт можно сделать с легкостью, потратив полчаса времени. Я несколько раз для того, чтобы просто переклеить фото, ездила в Днепр, но там не с первого раза удалось все сделать,
      – ответила корреспондент Анна Калюжная.

      Анна говорит, написала жалобу, ведь паспортисты в своих требованиях руководствовались законодательством, давно утратившим силу.

      С нежеланием внедрять реформы на местах Александр сталкивался неоднократно. Ведь должен донести в регионы суть медицинской реформы. Вспоминает, как должны были ломать бюрократическую систему, которая еще и обросла скептицизмом самих чиновников.

      Читайте также: Бюрократия и монополия в Одесском порту: резонансное расследование

      И тем не менее, перемены происходят. И ускоряют эти перемены ничто иное, как деньги. А это как повышение зарплат – например, врачам, в тех областях, где внедряют медицинскую реформу. Так и инвестиции бизнеса в регионе.

      Всемирный банк поставил Украину в рейтинге Doing Business на 5 позиций выше, чем в 17-м. И, например, стало легче получить разрешения на строительство или зарегистрировать собственность. Но дерегуляция жизни как бизнеса, так и граждан происходит слишком медленно. А все потому, что до сих пор действует законодательство, написанное коммунистами во времена СССР.

      У нас до сих пор действует принцип, согласно которому, все правила Советского Союза действуют, если иное не предусмотрено законом. Этот принцип губителен и от него надо отказываться,
      – добавил Алексей Гончарук.

      Уже на следующей сессии, обещает эксперт, Верховная Рада будет рассматривать законопроект, который изменит этот принцип. И отменит тысячи ненужных бумажек.

      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Реформы Деньги
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук