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      Як бюрократи заважають реформам в Україні та чи можна це зупинити

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      Українські чиновники та бюрократичні процедури настільки ускладнюють життя громадянам, змушуючи проходити 9 кіл пекла, аби оформити власність чи зареєструвати бізнес, що слово бюрократ вже стало лайливим. Більшість із них десятиліттями сидять у чиновницьких кріслах.

      Колись Олексій працював юристом. І задумали вони з колегою видати україномовний переклад книги, яка б, на його думку, дуже допомогла в роботі таким же юристам. Але коли справа дійшла до втілення ідеї – на перешкоді стала велика кількість бюрократичних процедур.

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      Ентузіазм зник ще й коли почув про те, що до 20 примірників видавець зобов'язаний державі подарувати. Книги направляють до національних бібліотек, президенту, уряду та депутатам. І не пізніше, ніж за день після виходу книги у світ. За запізнення – штраф.

      Звичайно, я не можу сказати, що це знищує наше книговидавництво. Але це дуже демонструє ставлення держави до людини, яка намагається щось творити,
      – сказав голова Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук.

      Вже 4 роки як Олексій змінив поле діяльності і бореться із подібними бюрократичними процедурами, які не зустрінеш у цивілізованих країнах. Наприклад, із таким проявом бюрократії, як необхідність отримувати паспорт за місцем прописки.

      Нещодавно наша колега Анна – уродженка Дніпра, щоби змінити паспорт, мусила кілька разів відпрошуватися з роботи та їхати із Києва до рідного міста, витрачаючи час та чималі кошти на проїзд.

      Закордонний паспорт можна зробити, з легкістю, витративши півгодини часу. Я декілька разів для того, аби просто переклеїти фото, їздила в Дніпро, але там не з першого разу вдалося все зробити,
      – відповіла кореспондентка Анна Калюжна.

      Анна каже, написала скаргу, адже паспортисти у своїх вимогах керувалися законодавством, яке давно втратило чинність.

      Із небажанням впроваджувати реформи на місцях Олександр стикався неодноразово. Адже мусив донести в регіони суть медичної реформи. Згадує, як мусили ламати бюрократичну систему, яка ще й обросла скептицизмом самих чиновників.

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      І тим не менш, зміни відбуваються. І прискорюють ці зміни ніщо інше, як гроші. А це як підвищення зарплат – наприклад, лікарям, у тих областях, де впроваджують медичну реформу. Так і інвестиції бізнесу в регіон.

      Світовий банк поставив Україну у цьогорічному рейтингу Doing Business на 5 позицій вище, ніж у 17-му. І, наприклад, стало легше одержати дозволи на будівництво чи зареєструвати власність. Але дерегуляція життя як бізнесу, так і громадян відбувається занадто повільно. А усе тому, що досі діє законодавство, написане комуністами за часів СРСР.

      У нас досі діє принцип, відповідно до якого, всі правила Радянського Союзу діють, якщо інше не передбачене законом. Цей принцип згубний і від нього треба відмовлятися,
      – додав Олексій Гончарук.

      Вже на наступній сесії, обіцяє експерт, Верховна Рада буде розглядати законопроект, який змінить цей принцип. І скасує тисячі непотрібних папірців.

      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Гроші Реформи
      Джерело: 24 Канал
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