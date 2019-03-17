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      Как британцы на самом деле использовали Стоунхендж тысячи лет назад: интересные данные

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      Как британцы на самом деле использовали Стоунхендж тысячи лет назад: интересные данные
      Как британцы на самом деле использовали Стоунхендж тысячи лет назад: интересные данные / bbc.com

      Археологи выяснили, что тысячи лет назад Стоунхендж был местом грандиозных массовых пиршеств. Сюда съезжались жители со всей территории Британских островов, в частности, из отдаленных регионов Шотландии.

      Сделать это открытие помогли свиные кости, которые раскопали в четырех близлежащих поселениях эпохи позднего неолита, сообщает ВВС.

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      Изотопный анализ обнаруженных в ходе раскопок костей показал, что они принадлежали свиньям. Их выращивали в Шотландии, на северо-востоке Англии и в Западном Уэльсе, а также в других областях Британских островов.

      В целом нашли сохранившиеся останки 131 животного, возраст которых составляет примерно 4500 лет (2800 – 2400 годы до нашей эры).

      Поэтому свинина была главным блюдом праздничного меню. Даже из отдаленных районов Великобритании посетители торжеств приводили с собой скот и закалывали для банкета.

      Эти факты доказывают то, что Стоунхендж был местом массового паломничества, а также то, что люди, которые населяли отдаленные уголки Британии, поддерживали постоянные связи друг с другом и регулярно путешествовали на значительные расстояния.

      Эти собрания можно считать первыми культурными мероприятиями, которые объединяли всех жителей острова,
      – сказал ведущий автор исследования Ричард Магуик.

      Он добавил, что появляться на празднике с пустыми руками было невежливым и неписаные правила требовали приезжать именно с пищей, которую ты вырастил сам.

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      Теги: Великобритания История
      Источник: 24 Канал
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