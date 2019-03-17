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      Як британці насправді використовували Стоунхендж тисячі років тому: цікаві дані

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      Як британці насправді використовували Стоунхендж тисячі років тому: цікаві дані
      Як британці насправді використовували Стоунхендж тисячі років тому: цікаві дані / bbc.com

      Археологи з'ясували, що тисячі років тому Стоунхендж був місцем грандіозних масових бенкетів. Сюди з'їжджалися мешканці з усієї території Британських островів, зокрема, з віддалених регіонів Шотландії.

      Зробити це відкриття допомогли свинячі кістки, які розкопали в чотирьох розташованих поблизу поселеннях епохи пізнього неоліту, повідомляє ВВС.

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      Ізотопний аналіз виявлених в ході розкопок кісток показав, що вони належали свиням. Їх вирощували у Шотландії, на північному сході Англії та в Західному Уельсі, а також в інших областях Британських островів.

      Всього знайшли збережені останки 131 тварини, вік яких становить приблизно 4500 років (2800 – 2400 роки до нашої ери).

      Тож cвинина була головною стравою святкового меню. Навіть з віддалених районів Великобританії відвідувачі урочистостей приводили з собою худобу і заколювали для бенкету.

      Ці факти доводять те, що Стоунхендж був місцем масового паломництва, а також те, що люди, які населяли віддалені куточки Британії, підтримували постійні зв'язки один з одним і регулярно подорожували на значні відстані.

      Ці зібрання можна вважати першими культурними заходами, що поєднували всіх мешканців острова,
      – сказав провідний автор дослідження Річард Магуік.

      Він додав, що з'являтися на бенкеті з порожніми руками було нечемним і неписані правила вимагали приїжджати саме з їжею, яку ти виростив сам.

      blog_ava
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      Теги: Великобританія Історія
      Джерело: 24 Канал
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