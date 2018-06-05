Как будут действовать врачи, когда состояние Сенцова станет критическим: пояснения адвоката

Сейчас состояние политзаключенного, Олега Сенцова, который голодает с 14 мая в общем удовлетворительное. За ним следят врачи.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе, сообщают "Крым.Реалии".

Он добавил, что врачи до 30 дня голодания заключенного ожидают негативной реакции, которая потребует их вмешательства.

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Когда это произойдет, его будут зондировать, заливать питательную смесь в нос. Однако, если он не перестанет и после этого отказываться от пищи, то конец будет фатальным. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега,

– отметил Динзе.

Он добавил, что Сенцову сделали УЗИ и провели осмотр. Врачи говорят, что его внутренние органы в порядке.

Пока заключенному по рекомендации врача два раза в день прокапують коктейль, который поддерживает жизнедеятельность.

Сейчас его состояние на пике и в любой момент может пойти отрицательная реакция. У каждого организма она наступает в разное время, но точно до 30-го дня,

– пояснил Динзе.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Его состояние здоровья значительно ухудшилось – он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцов начали оказывать поддерживающую терапию.