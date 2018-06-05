Як діятимуть лікарі, коли стан Сенцова стане критичним: пояснення адвоката

Наразі стан політв’язня, Олега Сенцова, який голодує з 14 травня у загальному задовільний. За ним стежать лікарі.

Про це розповів адвокат Дмитро Дінзе, повідомляють "Крим.Реалії".

Він додав, що лікарі до 30 дня голодування ув’язненного очікують негативної реакції, яка потребуватиме їхнього втручання.

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Коли це станеться, його будуть зондувати, заливати поживну суміш в ніс. Однак, якщо він не перестане і після цього відмовлятися від їжі, то кінець буде фатальним. Це не була загроза, лікар просто попередив Олега,

– зазначив Дінзе.

Він додав, що Сенцову зробили УЗД та провели огляд. Лікарі кажуть, що його внутрішні органи в порядку.

Наріз ув’язненому за рекомендацією лікаря два рази на день прокапують коктейль, який підтримує життєдіяльність.

Зараз його стан на піку і в будь-який момент може піти негативна реакція. У кожного організму вона настає в різний час, але точно до 30-го дня відбудеться,

– пояснив Дінзе.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Його стан здоров'я значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.