Сьогодні – Сенцов, а завтра – будь-хто з нас, – Ахеджакова заступилась за українського режисера

Російська акторка Лія Ахеджакова закликала підтримати українського режисера Олега Сенцова, незаконно ув'язненого в РФ.

Про це вона заявила в коментарі телеканалу "Дождь".

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Мені здається, що всі повинні висловлюватися, бо сьогодні – Сенцов, а завтра – будь-хто з нас. Друзі мої, треба кричати в силу своїх можливостей,

– висловилась Ахеджакова.

Окрім цього, російська актриса українського походження закликала бути екстремальними щодо захисту невинних і захисту тих, кого ми любимо.

Зазначимо, що у березні цього року популярна російська та радянська акторка Лія Ахеджакова зауважила, що із захопленням Криму Росія принесла собі величезні проблеми, відтак "Крим – вже не наш". Однак, на її думку, найближчим часом ситуація із півостровом не зміниться, оскільки потрібно повністю змінювати кремлівську систему.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Його стан здоров'я значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.



