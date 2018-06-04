00:38
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
25°C 15°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Сьогодні – Сенцов, а завтра – будь-хто з нас, – Ахеджакова заступилась за українського режисера

143 Читать новость на русском
Ахеджакова заступилася за Сенцова
Ахеджакова заступилася за Сенцова / apostrophe.ua

Російська акторка Лія Ахеджакова закликала підтримати українського режисера Олега Сенцова, незаконно ув'язненого в РФ.

Про це вона заявила в коментарі телеканалу "Дождь".

Читайте також: Сенцов висловився проти голодування Кольченка, – адвокат політв'язня

Мені здається, що всі повинні висловлюватися, бо сьогодні – Сенцов, а завтра – будь-хто з нас. Друзі мої, треба кричати в силу своїх можливостей,
– висловилась Ахеджакова.

Окрім цього, російська актриса українського походження закликала бути екстремальними щодо захисту невинних і захисту тих, кого ми любимо.

Зазначимо, що у березні цього року популярна російська та радянська акторка Лія Ахеджакова зауважила, що із захопленням Криму Росія принесла собі величезні проблеми, відтак "Крим – вже не наш". Однак, на її думку, найближчим часом ситуація із півостровом не зміниться, оскільки потрібно повністю змінювати кремлівську систему.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Його стан здоров'я значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.


 

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как Италия выступает против беженцев
4 червня, 23:00 Как Италия выступает против беженцев
Іван Яковина 293
Головні новини 4 червня: вирок Сущенку, поліграф Савченко і стрілянина під Києвом
4 червня, 22:15 Головні новини 4 червня: вирок Сущенку, поліграф Савченко і стрілянина під Києвом
1935
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
4 червня, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
889
Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
4 червня, 12:03 Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
2
4 червня, 22:06 "Росія вже двічі порушувала угоди" – інтерв'ю лідера європейських "зелених"
Блог Медіа 379
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук