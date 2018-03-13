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Найближчим часом ситуація із Кримом не зміниться, але він – уже не наш, – Ахеджакова

4540 Читать новость на русском
Лія Ахеджакова
Лія Ахеджакова / Соцмережі

Популярна російська та радянська акторка Лія Ахеджакова вважає, що із захопленням Криму Росія принесла собі величезні проблеми, відтак "Крим – вже не наш". Однак, на її думку, найближчим часом ситуація із півостровом не зміниться, оскільки потрібно повністю змінювати кремлівську систему.

Про це актриса заявила у коментарі виданню "Крим. Реалії".

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"Коли люди займаються пропагандою, вони перебувають у дуже невигідному становищі, в жахливо невигідному. Вони втрачають будь-яку чарівність, вони, по-перше, собі брешуть. Їм хочеться говорити, що, мовляв, так, я так думаю. Але коли прийде інша влада і Крим вже буде не наш, він буде так думати, як вигідно. Тому людина-пропагандист має завжди огидний вигляд", — зауважила артистка.

За її словами, вислови про "Кримнаш" їй ранять дуже, особливо, коли такі слова лунають із уст колись близьких і шанованих нею людей. Водночас вона підкреслює, що очікувати на час, коли прийде усвідомлення помилки захоплення Криму, зараз не доводиться, оскільки "те, що ми маємо, ми маємо надовго".

"Мене це так ранить, коли люди, мною шалено шановані, і я завжди знаходила з ними якийсь згоду, і з якими я разом виходжу на сцену, раптом озвіріло кричать: "Крим — наш! Наш російський Крим!" Мене це так ранить! Не хочеться в це лізти. Я тільки знаю, що він — уже не наш. І те, що ми туди влізли, ми завдали нашій економіці величезних збитків, і ми взагалі наробили таких справ...", — зазначає Ахеджакова.

Щоправда, оцінювати нинішню ситуацію в Криму артистка не береться та давати поради кримчанам, які залишаються вірними Україні на півострові, не має наміру, а лише підкреслює: "Вони влипли". На її переконання, щоб змінити ситуацію, щоб Росія зупинила свою політику щодо України, щоб повернула Крим, потрібно змінювати всю російську систему.

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"Я думаю, що у нас вся проблема полягає у системі. І цвях програми — наші правоохоронці, наші суди, прокурори, наші слідчі", — констатує символ російського кіно.

Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Кіно Новини культури
Джерело: 24 Канал
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