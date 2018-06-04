00:48
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
25°C 15°C
  • среда
    19°C 13°C
  • четверг
    23°C 10°C
  • пятница
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Сегодня – Сенцов, а завтра – любой из нас, – Ахеджакова заступилась за украинского режиссера

53 Читати новину українською
Ахеджакова заступилась за Сенцова
Ахеджакова заступилась за Сенцова / apostrophe.ua

Российская актриса Лия Ахеджакова призвала поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в РФ.

Об этом она заявила в комментарии телеканалу "Дождь".

Читайте также: Сенцов высказался против голодовки Кольченко, – адвокат политзаключенного

Мне кажется, что все должны высказываться, ибо сегодня – Сенцов, а завтра – любой из нас. Друзья мои, надо кричать в силу своих возможностей,
– высказалась Ахеджакова.

Кроме этого, российская актриса украинского происхождения призвала быть экстремальными по защите невинных и защиты тех, кого мы любим.

Отметим, что в марте этого года популярная российская и советская актриса Лия Ахеджакова отметила, что с захватом Крыма Россия принесла себе огромные проблемы, поэтому "Крым уже не наш". Однако, по ее мнению, в ближайшее время ситуация с полуостровом не изменится, поскольку нужно полностью менять кремлевскую систему.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанге с 14 мая. Его состояние здоровья значительно ухудшилось, он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.


 

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 4 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как Италия выступает против беженцев
4 июня, 23:00 Как Италия выступает против беженцев
Іван Яковина 66
Главные новости 4 июня: приговор Сущенко, полиграф Савченко и стрельба под Киевом
4 июня, 22:29 Главные новости 4 июня: приговор Сущенко, полиграф Савченко и стрельба под Киевом
176
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
4 июня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
222
4 июня, 22:06 "Росія вже двічі порушувала угоди" – інтерв'ю лідера європейських "зелених"
Блог Медіа 384
Каждый день на промзоне оставляет после себя следы от пуль, – военкор о ситуации на Востоке
4 июня, 21:36 Каждый день на промзоне оставляет после себя следы от пуль, – военкор о ситуации на Востоке
Роман Пагулич 202
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук