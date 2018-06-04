Сегодня – Сенцов, а завтра – любой из нас, – Ахеджакова заступилась за украинского режиссера

Российская актриса Лия Ахеджакова призвала поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в РФ.

Об этом она заявила в комментарии телеканалу "Дождь".

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Мне кажется, что все должны высказываться, ибо сегодня – Сенцов, а завтра – любой из нас. Друзья мои, надо кричать в силу своих возможностей,

– высказалась Ахеджакова.

Кроме этого, российская актриса украинского происхождения призвала быть экстремальными по защите невинных и защиты тех, кого мы любим.

Отметим, что в марте этого года популярная российская и советская актриса Лия Ахеджакова отметила, что с захватом Крыма Россия принесла себе огромные проблемы, поэтому "Крым уже не наш". Однако, по ее мнению, в ближайшее время ситуация с полуостровом не изменится, поскольку нужно полностью менять кремлевскую систему.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанге с 14 мая. Его состояние здоровья значительно ухудшилось, он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.



