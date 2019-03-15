14:36
15 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Голливудская звезда хочет в Россию. Спаситель "Роскосмоса"
      Вєсті Кремля
      23:28, 14 марта
      Вести. UA: экстренное сообщение от Ляшко. Розенблат мстит Сытнику
      Вєсті.UA
      21:38, 14 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Как будут голосовать военные на президентских выборах

      28 Читати новину українською
      Как будут голосовать военные на президентских выборах
      Как будут голосовать военные на президентских выборах / radiosvoboda.org

      В воинских частях Луганской, Донецкой и Львовской областей создали совокупно 80 специальных участков для голосования на президентских выборах 2019 года.

      Участки создали по представлению Минобоны в исключительном случае, сообщили в ЦИК.

      Читайте также: На выборах президента не будет видеонаблюдения: ЦИК назвала причину

      На территории Донецкой области создали 65 избирательных участков, в Луганской – 14, Львовской – 1.

      Член ЦИК Михаил Вербенский заявил, что на выборах на специальных участках в зоне операции Объединенных сил на Донбассе смогут проголосовать 47 тысяч военных.

      Эти военные не могут оставлять позиции и части, чтобы проголосовать на обычных участках. Протоколы будут сдаваться в окружную комиссию на той территории, как обычно,
      – добавил он.

      По состоянию на 14 марта 2019 года ЦИК зарегистрировала 699 официальных наблюдателей от 10 международных организаций и 7 иностранных государств на очередных выборах. Сейчас место голосования на президента без смены места регистрации по состоянию на 15 марта уже изменили 90 тысяч украинцев. Кроме того, на президентские выборы 2019 года ЦИК заказала около 60 миллионов бюллетеней сразу на два тура.

      президентські вибори 2019
      Главные даты президентских выборов 2019 года

      blog_ava
      Симптомы кишечной инфекции: полезная инфографика
      сегодня
      1356
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Новости Львова Новости Луганска Новости Донецка Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил ЦИК
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Я защищаю честь Украины и горжусь этим, – чемпионка Европы по стрельбе из лука Жанна Наумова
      сегодня , 13:30 Я защищаю честь Украины и горжусь этим, – чемпионка Европы по стрельбе из лука Жанна Наумова
      Станіслав Безушко 56
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 13:04 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 184
      Авиакатастрофа с Boeing 737 Max: почему произошла трагедия
      сегодня , 11:33 Авиакатастрофа с Boeing 737 Max: почему произошла трагедия
      453
      Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 11:45 Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 891
      Защита прав потребителей: как вернуть некачественный товар в магазин
      сегодня , 10:30 Защита прав потребителей: как вернуть некачественный товар в магазин
      3942
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      ДТП в Крыму: из-за столкновения двух автомобилей погибли 5 человек
       11 октября 2011 , 08:15
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Рекордный трансфер в истории футбола: выяснились ранее неизвестные детали сделки – результаты расследования
       9 ноября 2018 , 22:13
      Хавбек Карпат поедет в европейский чемпионат
       25 декабря 2018 , 09:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук