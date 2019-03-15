Как будут голосовать военные на президентских выборах

В воинских частях Луганской, Донецкой и Львовской областей создали совокупно 80 специальных участков для голосования на президентских выборах 2019 года.

Участки создали по представлению Минобоны в исключительном случае, сообщили в ЦИК.

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На территории Донецкой области создали 65 избирательных участков, в Луганской – 14, Львовской – 1.

Член ЦИК Михаил Вербенский заявил, что на выборах на специальных участках в зоне операции Объединенных сил на Донбассе смогут проголосовать 47 тысяч военных.

Эти военные не могут оставлять позиции и части, чтобы проголосовать на обычных участках. Протоколы будут сдаваться в окружную комиссию на той территории, как обычно,

– добавил он.

По состоянию на 14 марта 2019 года ЦИК зарегистрировала 699 официальных наблюдателей от 10 международных организаций и 7 иностранных государств на очередных выборах. Сейчас место голосования на президента без смены места регистрации по состоянию на 15 марта уже изменили 90 тысяч украинцев. Кроме того, на президентские выборы 2019 года ЦИК заказала около 60 миллионов бюллетеней сразу на два тура.



Главные даты президентских выборов 2019 года