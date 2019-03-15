На выборах президента не будет видеонаблюдения: ЦИК назвала причину

На избирательных участках во время проведения президентских выборов 31 марта не будет установлено видеонаблюдение, ведь это не предусмотрено законом Украины.

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на пресс-конференции 15 марта отметил, что организация видеонаблюдения на участках является неэффективной.

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Раньше на избирательных участках действительно организовывали видеонаблюдение, на что потратили почти миллиард гривен.

"На это было потрачено 996 миллионов гривен, было куплено 32 тысячи программно-аппаратных комплексов...Вся система была смонтирована, работала. В результате из более 30 тысяч таких комплектов было произведено чуть более 180 тысяч входов в систему. То есть люди заходили посмотреть примерно 7,5 раз на каждый избирательный участок. Эффективность говорит сама за себя", – сказал представитель ЦИК.

Поэтому, в этом году на избирательных участках не будут устанавливать видеонаблюдение.

Видеонаблюдение на избирательных участках никаким законом, в том числе законом о выборах президента, не предусмотрены. Поэтому этого видеонаблюдения не будет,

– заявил Радченко.

В то же время, органы государственной власти или местного самоуправления имеют право обеспечивать охрану и безопасность помещений, которые им принадлежат и в которых будут организованы избирательные участки. Поэтому, если они захотят, или это будет нужно – могут устанавливать камеры в своих помещениях.

"Но эти камеры не имеют целью фиксирование или наблюдение за голосованием или подсчетом голосов. Это может быть исключительно из соображений безопасности", – подытожил он.



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