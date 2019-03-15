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      На выборах президента не будет видеонаблюдения: ЦИК назвала причину

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      На участках во время выборов президента не будет видеонаблюдения
      На участках во время выборов президента не будет видеонаблюдения / Фото из открытых источников

      На избирательных участках во время проведения президентских выборов 31 марта не будет установлено видеонаблюдение, ведь это не предусмотрено законом Украины.

      Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на пресс-конференции 15 марта отметил, что организация видеонаблюдения на участках является неэффективной.

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      Раньше на избирательных участках действительно организовывали видеонаблюдение, на что потратили почти миллиард гривен.

      "На это было потрачено 996 миллионов гривен, было куплено 32 тысячи программно-аппаратных комплексов...Вся система была смонтирована, работала. В результате из более 30 тысяч таких комплектов было произведено чуть более 180 тысяч входов в систему. То есть люди заходили посмотреть примерно 7,5 раз на каждый избирательный участок. Эффективность говорит сама за себя", – сказал представитель ЦИК.

      Поэтому, в этом году на избирательных участках не будут устанавливать видеонаблюдение.

      Видеонаблюдение на избирательных участках никаким законом, в том числе законом о выборах президента, не предусмотрены. Поэтому этого видеонаблюдения не будет,
      – заявил Радченко.

      В то же время, органы государственной власти или местного самоуправления имеют право обеспечивать охрану и безопасность помещений, которые им принадлежат и в которых будут организованы избирательные участки. Поэтому, если они захотят, или это будет нужно – могут устанавливать камеры в своих помещениях.

      "Но эти камеры не имеют целью фиксирование или наблюдение за голосованием или подсчетом голосов. Это может быть исключительно из соображений безопасности", – подытожил он.


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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики ЦИК
      Источник: 24 Канал
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