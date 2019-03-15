На виборах президента не буде відеонагляду: ЦВК назвала причину

На виборчих дільницях під час проведення президентських виборів 31 березня не буде встановлене відеоспостереження, адже це не передбачено законом України.

Заступник голови ЦВК Євген Радченко на прес-конференції 15 березня зауважив, що організація відеонагляду на дільницях є неефективною.

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Раніше на виборчих дільницях дійсно організовували відеонагляд, на що витратили майже мільярд гривень.

"На це було потрачено 996 мільйонів гривень, було куплено 32 тисячі програмно-апаратних комплексів…Вся система була змонтована, працювала. У результаті з понад 30 тисяч таких комплектів було здійснено трохи більше ніж 180 тисяч заходів у систему. Тобто люди заходили подивитись приблизно 7,5 разів на кожну виборчу дільницю. Ефективність говорить сама за себе", – сказав представник ЦВК.

Тому, цьогоріч на виборчих дільницях не будуть встановлювати відеонагляд.

Відеоспостереження на виборчих дільницях ніяким законом, в тому числі законом про вибори президента, не передбачені. Тому цього відеоспостереження не буде,

– заявив Радченко.

Водночас, органи державної влади або місцевого самоврядування мають право забезпечувати охорону та безпеку приміщень, які їм належать і в яких будуть організовані виборчі дільниці. Тому, якщо вони захочуть, або це буде потрібно - можуть встановлювати камери у своїх приміщеннях.

"Але ці камери не мають на меті фіксування чи спостереження за голосуванням чи підрахунком голосів. Це може бути виключно з міркувань безпеки", – підсумував він.



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