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      На виборах президента не буде відеонагляду: ЦВК назвала причину

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      На дільницях під час виборів президента не буде відеонагляду
      На дільницях під час виборів президента не буде відеонагляду / Фото з відкритих джерел

      На виборчих дільницях під час проведення президентських виборів 31 березня не буде встановлене відеоспостереження, адже це не передбачено законом України.

      Заступник голови ЦВК Євген Радченко на прес-конференції 15 березня зауважив, що організація відеонагляду на дільницях є неефективною.

      Читайте також: Вибори президента: що потрібно знати українцям?

      Раніше на виборчих дільницях дійсно організовували відеонагляд, на що витратили майже мільярд гривень.

      "На це було потрачено 996 мільйонів гривень, було куплено 32 тисячі програмно-апаратних комплексів…Вся система була змонтована, працювала. У результаті з понад 30 тисяч таких комплектів було здійснено трохи більше ніж 180 тисяч заходів у систему. Тобто люди заходили подивитись приблизно 7,5 разів на кожну виборчу дільницю. Ефективність говорить сама за себе", – сказав представник ЦВК.

      Тому, цьогоріч на виборчих дільницях не будуть встановлювати відеонагляд.

      Відеоспостереження на виборчих дільницях ніяким законом, в тому числі законом про вибори президента, не передбачені. Тому цього відеоспостереження не буде,
      – заявив Радченко.

      Водночас, органи державної влади або місцевого самоврядування мають право забезпечувати охорону та безпеку приміщень, які їм належать і в яких будуть організовані виборчі дільниці. Тому, якщо вони захочуть, або це буде потрібно - можуть встановлювати камери у своїх приміщеннях.

      "Але ці камери не мають на меті фіксування чи спостереження за голосуванням чи підрахунком голосів. Це може бути виключно з міркувань безпеки", – підсумував він.


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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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