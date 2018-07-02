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Как будут наказывать звезд, гастролирующих в России: в Кабмине дали объяснения

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В Украине придумали "наказание" для артистов, которые гастролируют в России: детали
В Украине придумали "наказание" для артистов, которые гастролируют в России: детали / Коллаж 24 канал

В Украине создали законопроект, согласно которому исполнители, гастролирующие в России, будут попадать в специальный реестр. Также перед показом клипа или выступления каждого такого артиста будет появляться голосовое сообщение на радио и соответствующая надпись на телевидении. Также предлагается и финансово наказывать таких гастролеров.

Об этом заявил вице-премьер-министра Вячеслав Кириленко в комментарии ресурсу "Апостроф".

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Как подчеркнул чиновник, в начале марта в Верховную Раду был подан законопроект, которым устанавливаются отдельные правила для тех, кто дает концерты на территории России.

Законопроект простой: он устанавливает, что те, кто гастролирует на территории государства-агрессора, сообщают об участии во всех зрелищных мероприятиях, которые планируют в Российской Федерации, Службе безопасности Украины. Она обращается в орган, который ведет специальный реестр лиц, гастролирующих на территории государства-агрессора. На основании этого реестра потом телевидение титрует выступление или видеоклип такого исполнителя надписью, что этот артист гастролирует на территории государства-агрессора. На радио это происходит путем голосового сообщения со стороны диктора, также все это титруют в рекламных объявлениях и афишах относительно концертов, которые проходят с участием этого исполнителя в Украине,
– заметил вице-премьер.

По его словам, также предлагается ввести гастрольный сбор в размере 20%, который будет взиматься с каждого мероприятия, в котором принимают участие исполнитель или исполнители, занесенные в реестр лиц, гастролирующих на территории государства-агрессора.

"И целевым образом эти средства должны идти на поддержку обороноспособности и национальной безопасности Украины. В связи с этим вносятся изменения также в Налоговый и Бюджетный кодексы", – добавляет Кириленко.

Кроме того, он отметил, что сейчас против этого законопроекта в основном телеканалы, у которых в ротации видеоклипы с участием некоторых исполнителей, чаще всего в течение последних лет посевших государство-агрессора.

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"Вместе с тем, уже можно сказать, что количество наших звезд, которые гастролируют на территории России, резко уменьшилось с момента начала серьезного разговора о внесении этого законопроекта. Гастролируют такие уж малоизвестные, и то, это вызывает огромный резонанс, что лишь подтверждает: этот вопрос надо урегулировать, потому что все предыдущие действия по урегулированию заключались в самодеятельности общественных активистов. Блокировали концерты тех, кто выступает в РФ, в разных городах Украины – от запада до востока, от севера до юга. Разумеется, это вызвало большое напряжение, потому что были резонанс, столкновения, как правило, эти концерты срывались. Чтобы не доводить дело до такого, надо, чтобы общество дало соответствующую оценку таким явлениям и таким исполнителям путем сообщения через все медиа, где транслируются их клипы или песни, относительно их участия в гастролях на территории страны-агрессора", – резюмировал политик.

Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Законопроект Штрафы Российские гастролеры Вячеслав Кириленко
Источник: 24 Канал
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