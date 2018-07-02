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Як каратимуть зірок, що гастролюють у Росії: у Кабміні дали пояснення

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В Україні придумали "покарання" для артистів, які гастролюють у Росії: деталі
В Україні придумали "покарання" для артистів, які гастролюють у Росії: деталі / Колаж 24 канал

В Україні створили законопроект, за яким виконавці, що гастролюють у Росії, будуть потрапляти до спеціального реєстру. Також перед показаом кліпу або виступу кожного такого артиста з'ятиметься голосове повідомлення на радіо та відповідний напис на телебаченні. Водночас пропонується і фінансово карати таких гастролерів.

Про це заявив віце-прем’єр міністра В’ячеслав Кириленко у коментарі ресурсу "Апостроф".

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Як підкреслив посадовець, на початку березня до Верховної Ради внесли законопроект, яким встановлюються окремі правила для тих, хто дає концерти на території Росії.

Законопроект є простим: він встановлює, що ті, хто гастролюють на території держави-агресора, повідомляють про участь у всіх видовищних заходах, які планують у Російській Федерації, Службу безпеки України. Вона звертається до органу, який веде спеціальний реєстр осіб, які гастролюють на території держави-агресора. На підставі цього реєстру потім телебачення титрує виступ чи відеокліп такого виконавця написом, що цей артист гастролює на території держави-агресора. На радіо це відбувається шляхом голосового повідомлення з боку диктора, також все це титрується у рекламних оголошеннях і афішах щодо концертів, які відбуваються за участю цього виконавця в Україні,
– зауважив віце-прем’єр.

За його словами, також пропонується запровадити гастрольний збір у розмірі 20%, який буде стягуватися з кожного заходу, в якому беруть участь виконавець або виконавці, занесені до реєстру осіб, що гастролюють на території держави-агресора.

"І цільовим чином ці кошти мають йти на підтримку обороноздатності та національної безпеки України. У зв’язку з цим вносяться зміни також до Податкового та Бюджетного кодексів", – додає Кириленко.

Крім того, він зазначив, що наразі проти цього законопроекту здебільшого телеканали, що ротують відеокліпи за участю деяких виконавців, які найчастіше протягом останніх років відвідували державу-агресора.

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"Разом з тим, вже можна сказати, що кількість наших зірок, які гастролюють на території Росії, різко зменшилася з моменту початку серйозної розмови про внесення цього законопроекту. Гастролюють такі вже маловідомі, і то, це викликає величезний резонанс, що лише підтверджує: це питання треба врегулювати, бо всі попередні дії щодо врегулювання полягали у самодіяльності громадських активістів. Блокували концерти тих, хто виступає в РФ, у різних містах України – від заходу до сходу, від півночі на південь. Зрозуміло, це викликало велику напругу, тому що були резонанс, сутички, як правило, концерти ці зривалися. Щоб не доводити справу аж до такого, треба, щоб суспільство дало відповідну оцінку таким явищам і таким виконавцям шляхом повідомлення через усі медіа, де транслюються їхні кліпи чи пісні, щодо їхньої участі у гастролях на території країни-агресора", – резюмував політик.

Теги: Новини України Законопроект Україна – Росія В'ячеслав Кириленко Російські гастролери Штрафи Новини політики
Джерело: 24 Канал
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