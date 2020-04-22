Как будут назначать госслужащих высших рангов во время карантина

Кабинет министров Украины утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина. На вакантные места госслужащих, даже высокого ранга, могут назначать лиц, которых предлагала спецкомиссия.

На вакантные должности могут назначать лиц из числа тех, кого предложили по результатам незавершенных на начало карантина конкурсов. Соответствующее решение на заседании одобрил Кабмин, пишет Интерфакс – Украина.

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Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы будет определять таких лиц для должностей категории А, а конкурсные комиссии – для должностей категории Б и В.

Также субъекты назначения или руководители государственной службы в государственном органе могут назначить на должность госслужбы лиц за заключение контракта на период действия карантина и до дня назначения на эту должность лица по результатам проведенного конкурса после отмены карантина.

То есть в этом случае лицо назначается на должность только на определенный срок, после истечения которого должен быть проведен обязательно классический конкурс на занятие должности государственной службы. И такой конкурс должен быть объявлен в течение 2 месяцев после отмены действия карантина,

– написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в фейсбуке.

Кроме того, отмечается, что этот порядок не применяется к победителям конкурса, которых по определенным причинам на момент вступления в силу настоящего постановления, не назначили на соответствующие должности. В таком случае назначение осуществляется на общих основаниях согласно закону Украины "О государственной службе".

Категории должностей государственной службы

Категория "А" (высший корпус государственной службы)

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины и его заместители;

зуководитель аппарата (секретариата) постоянно действующего вспомогательного органа, созданного Президентом Украины;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины и его заместители, государственные секретари министерств;

руководители центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабинета Министров Украины, и их заместители;

руководители аппаратов Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов и их заместители, руководители секретариатов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и их заместителей, Председателя Государственной судебной администрации Украины и его заместители;

руководители государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместители.

Категория "Б"

руководители и заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию Автономной Республики Крым, одной или нескольких областей, городов Киева и Севастополя, одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения;

руководители государственной службы в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию Автономной Республики Крым, одной или нескольких областей, городов Киева и Севастополя, одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения;

руководители и заместители руководителей структурных подразделений государственных органов независимо от уровня юрисдикции таких государственных органов.

Категория "В"

другие должности государственной службы, не отнесенные к категориям "А" и "Б".



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