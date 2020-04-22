Як призначатимуть держслужбовців найвищих рангів під час карантину

Кабінет міністрів України затвердив особливий порядок призначення на посади державної служби на період карантину. На вакантні місця держслужбовців, навіть найвищого рангу, можуть призначати осіб, яких пропонувала спецкомісія.

На вакантні посади можуть призначати осіб з числа тих, кого запропонували за результатами незавершених на початок карантину конкурсів. Відповідне рішення на засіданні схвалив Кабмін, пише Інтерфакс – Україна.

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Комісія з питань вищого корпусу державної служби визначатиме таких осіб для посад категорії А, а конкурсні комісії – для посад категорії Б і В.

Також суб'єкти призначення або керівники державної служби в державному органі можуть призначити на посаду держслужби осіб за укладення контракту на період дії карантину та до дня призначення на цю посаду особи вже за результатами проведеного конкурсу після скасування карантину.

Тобто в цьому випадку особа призначається на посаду тільки на певний термін, після закінчення якого має бути проведено обов'язково класичний конкурс на зайняття посади державної служби. І такий конкурс повинен бути оголошений протягом 2 місяців після скасування дії карантину,

– написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Крім того, наголошується, що цей порядок не застосовується до переможців конкурсу, яких з певних причин на момент вступу в силу цієї постанови, не призначили на відповідні посади. В такому випадку призначення здійснюється на загальних підставах відповідно до закону України "Про державну службу".

Категорії посад державної служби

Категорія "А" (вищий корпус державної служби)

Керівник Апарату Верховної Ради України та його заступники;

керівник апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України;

Державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники, державні секретарі міністерств;

керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їхні заступники;

керівники апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їхні заступники, керівники секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступники;

керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їхні заступники.

Категорія "Б"

керівники та заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;

керівники державної служби у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;

керівники та заступники керівників структурних підрозділів державних органів незалежно від рівня юрисдикції таких державних органів.

Категорія "В"

інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" і "Б".



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