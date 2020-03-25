Как будут праздновать Пасху греко-католики: советы главы УГКЦ Святослава

Глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав объяснил, как верующие будут праздновать Пасху во время карантина. Он посоветовал в Страстную неделю и на Пасху молиться онлайн, не целовать плащаницы и проводить службу на улице.

Предстоятель УГКЦ считает, что верующих надо поощрять пользоваться онлайн-трансляциями церковных богослужений, но их должны обеспечить священнослужители из храмов и соборов. Об этом говорится на сайте УГКЦ.

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Советы Святослава по празднованию Пасхальных праздников

Освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхи и пасхальные блюда на Пасху только на улице и освящать блюда можно в Пасхальную субботу столько времени, сколько это будет нужно.

В Великий четверг в этом году не выполнять обряда умывания ног.

Кроме того, в Великую пятницу не предпринимать никаких процессий – ни в храме, ни вне его.

В воскресенье Пасхи необходимо служить, по возможности, на улице. Не делать процессий – ни в храме, ни вокруг храма.

Если владыки считать возможным, в соответствии с санитарными нормами определенной страны, служить в храме, то в нем должны находятся только священнослужители и певцы.

Он также напомнил, что не нужно водить веснянки возле храмов, не устраивать пасхальных забав, чтобы не собирать людей вместе.

Пожилым людям и детям отдать предпочтение домашней молитве.

Из-за эпидемии коронавируса верующим позволяется не целовать иконы.

Плащаницу можно вынести из святилища прямо до Божия гроба и установить ограничения перед самой плащаницей, чтобы верующие не подходили для ее целования.

Блаженнейший Святослав советует организовать доступ к плащанице так, чтобы люди не скапливались в храме сверх установленного санитарными нормами допустимого количества человек.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Речь шла о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса. В Офисе Президента даже придумали спецплан "Пасха дома".

Что предусматривает план "Великдень онлайн"

Возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.

В случае большого скопления людей священники должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять им, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

Существует также договоренность Офиса Президента с главами церквей по вступлению при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса.

Обратите внимание! В этом году христиане будут праздновать Пасху 19 апреля. 25 марта Кабинет Министров ввел чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины до 24 апреля.



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