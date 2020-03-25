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      Как будут праздновать Пасху греко-католики: советы главы УГКЦ Святослава

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      Глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав объяснил, как верующие будут праздновать Пасху во время карантина. Он посоветовал в Страстную неделю и на Пасху молиться онлайн, не целовать плащаницы и проводить службу на улице.

      Предстоятель УГКЦ считает, что верующих надо поощрять пользоваться онлайн-трансляциями церковных богослужений, но их должны обеспечить священнослужители из храмов и соборов. Об этом говорится на сайте УГКЦ.

      Актуально Пасха дома: Зеленский рассказал, как украинцы будут святить пасху во время карантина

      Советы Святослава по празднованию Пасхальных праздников

      • Освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхи и пасхальные блюда на Пасху только на улице и освящать блюда можно в Пасхальную субботу столько времени, сколько это будет нужно.
      • В Великий четверг в этом году не выполнять обряда умывания ног.
      • Кроме того, в Великую пятницу не предпринимать никаких процессий – ни в храме, ни вне его.
      • В воскресенье Пасхи необходимо служить, по возможности, на улице. Не делать процессий – ни в храме, ни вокруг храма.
      • Если владыки считать возможным, в соответствии с санитарными нормами определенной страны, служить в храме, то в нем должны находятся только священнослужители и певцы.
      • Он также напомнил, что не нужно водить веснянки возле храмов, не устраивать пасхальных забав, чтобы не собирать людей вместе.
      • Пожилым людям и детям отдать предпочтение домашней молитве.
      • Из-за эпидемии коронавируса верующим позволяется не целовать иконы.
      • Плащаницу можно вынести из святилища прямо до Божия гроба и установить ограничения перед самой плащаницей, чтобы верующие не подходили для ее целования.
      • Блаженнейший Святослав советует организовать доступ к плащанице так, чтобы люди не скапливались в храме сверх установленного санитарными нормами допустимого количества человек.

      Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Речь шла о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса. В Офисе Президента даже придумали спецплан "Пасха дома".

      Что предусматривает план "Великдень онлайн"

      • Возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.
      • В случае большого скопления людей священники должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять им, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.
      • Существует также договоренность Офиса Президента с главами церквей по вступлению при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса.

      Обратите внимание! В этом году христиане будут праздновать Пасху 19 апреля. 25 марта Кабинет Министров ввел чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины до 24 апреля.

      карантин
      Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Пасха Святослав Шевчук УГКЦ
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