Як святкуватимуть Великдень греко-католики: поради глави УГКЦ Святослава

Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав пояснив, як віряни святкуватимуть Великдень під час карантину. Він порадив у Страсний тиждень і на сам Великдень молитися онлайн, не цілувати плащаниці та проводити службу на вулиці.

Предстоятель УГКЦ вважає, що віруючих треба заохочувати користуватись онлайн-трансляціями церковних богослужінь, але їх мають забезпечити священнослужителі з храмів та соборів. Про це мовиться на сайті УГКЦ.

Актуально Великдень вдома: Зеленський розповів, як українці святитимуть паску під час карантину

Поради Святослава щодо святкування Великодніх свят

Освячувати лозу у Квітну неділю та святити паски й великодні страви на Пасху лише надвор і освячувати страви можна у Великодню суботу стільки часу, скільки це буде потрібно.

У Великий четвер цього року не виконувати обряду вмивання ніг.

Крім того, у Велику п’ятницю не робитимуть жодних процесій – ні в храмі, ні поза ним.

У неділю Пасхи необхідно служити, по можливості, надворі. Не робити процесій – ні в храмі, ні довкола храму.

Якщо владики вважатимуть за можливе, відповідно до санітарних норм певної країни, служити в храмі, то в ньому мають перебувають лише священнослужителі та співці.

Він також нагадав, що не потрібно водити гаївок біля храмів, не влаштовувати великодніх забав, щоб не збирати людей разом.

Людям похилого віку та з дітьми надати перевагу домашній молитві.

Через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони.

Плащаницю можна винести зі святилища прямо до Божого гробу та встановити обмеження перед самою плащаницею, щоб віруючі не підходили для її цілування.

Блаженніший Святослав радить організувати доступ до плащаниці так, щоб люди не скупчувалися в храмі понад встановлену санітарними нормами допустиму кількість осіб.

Відзначимо, що Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков. Мовилось про безпеку святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу. В Офісі Президента навіть придумали спецплан "Великдень вдома".

Що передбачає план "Великдень онлайн"

Можливість розміщення патрулів біля храмів та церков.

У разі великого скупчення людей священники мають проводити бесіди з парафіянами та роз'яснювати їм, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.

Існує також домовленість Офісу Президента з главами церков щодо долучення за потреби їхніх представників до обласних штабів, які займаються запобіганням поширенню коронавірусу.

Зверніть увагу! Цього року християни святкуватимуть Великдень 19 квітня. 25 березня Кабінет Міністрів запровадив надзвичайну ситуацію на всій території України до 24 квітня.



Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу