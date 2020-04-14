Как будут работать банки в Украине на Пасху: объяснение НБУ

В связи с Пасхой украинские банки будут закрыты в воскресенье, 19 апреля. Также выходным днем будет понедельник, 20 апреля.

В пресс-службе НБУ сообщили, что выходные дни будут в банках согласно ранее утвержденному календарю праздничных и выходных дней.

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Смотрите календарь выходных дней в украинских банках

Обратите внимание! Пасха в Украине в 2020 году приходится на 19 апреля. Большинство магазинов, ТРЦ и развлекательных заведений будут закрыты на Пасху из-за карантина. Также власть не рекомендует посещать храмы и церкви в течение пасхальных праздников.



Новые карантинные ограничения, действующие в Украине с 6 апреля / инфографика 24 канала