Как будут работать банки в Украине на Пасху: объяснение НБУ
В связи с Пасхой украинские банки будут закрыты в воскресенье, 19 апреля. Также выходным днем будет понедельник, 20 апреля.
В пресс-службе НБУ сообщили, что выходные дни будут в банках согласно ранее утвержденному календарю праздничных и выходных дней.
Полезно знать Как оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома
Смотрите календарь выходных дней в украинских банках
Обратите внимание! Пасха в Украине в 2020 году приходится на 19 апреля. Большинство магазинов, ТРЦ и развлекательных заведений будут закрыты на Пасху из-за карантина. Также власть не рекомендует посещать храмы и церкви в течение пасхальных праздников.
Новые карантинные ограничения, действующие в Украине с 6 апреля / инфографика 24 канала
Читайте также
-
В США пронесся мощный торнадо: погибли 30 человек –фото, видеосегодня , 08:55
-
Когда Украина сможет навсегда отказаться от программ МВФ: версия Гетманцевасегодня , 07:20
-
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе: что известносегодня , 08:52
-
В Почаевской лавре опровергли информацию о смерти монахасегодня , 09:56
-
Уроки "испанки": как мир преодолел экономический кризис 100 лет назадсегодня , 08:15
-
Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактикисегодня , 09:30