Як працюватимуть банки в Україні на Великдень: пояснення НБУ
У зв'язку з Великоднем, українські банки будуть закриті в неділю, 19 квітня. Також вихідним днем буде понеділок, 20 квітня.
У пресслужбі НБУ повідомили, що вихідні дні будуть у банках згідно з раніше затвердженим календарем святкових та вихідних днів.
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Дивіться календар вихідних днів в українських банках
Зверніть увагу! Великдень в Україні у 2020 році припадає на 19 квітня. Більшість магазинів, ТРЦ і розважальних закладів будуть закриті на Великдень через карантин. Також влада не рекомендує відвідувати храми та церкви протягом великодніх свят.
Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу
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