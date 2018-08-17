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Как бушует непогода по всей Европе: потрясающие видео

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Европу 17 августа засыпало градом и заливало дождями
Европу 17 августа засыпало градом и заливало дождями / Фото из открытых источников

В пятницу, 17 августа, Львов страдал от сильного ливня, впрочем мощная непогода бушевала далеко не только на территории Украины.

Видео непогоды из разных уголков Европы собрала группа Cyclone Of Rhodes в Facebook.

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Так сильные дожди 17 августа заливали шведскую Уппсалу. Усиливал непогоду сильный ветер.

Нойштадт в Германии помимо всего еще и засыпало большим градом. То же самое случилось и в Румынии.

А Испанию залил мощный ливень – улицы просто таки превращались в реки.

А так выглядел шторм над Каунасом в Литве:

Напомним, в пятницу, 17 августа, во Львове бурлила ужасная непогода. Мощный дождь, который продолжался в городе больше часа, подтопил немало улиц. По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии за день во Львове выпало 28% осадков от месячной нормы.

Теги: Непогода в Украине
Источник: 24 канал
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