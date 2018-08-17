Як вирує негода по усій Європі: приголомшливі відео
У п’ятницю, 17 серпня, Львів потерпав від сильної зливи, втім потужна негода вирувала далеко не лише на території України.
Відео негоди з різних куточків Європи зібрала група Cyclone Of Rhodes у Facebook.
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Так сильні дощі 17 серпня заливали шведську Уппсалу. Посилював негоду потужний вітер.
Нойштадт у Німеччині окрім усього ще й засипало чималим градом. Те ж саме трапилося і у Румунії.
А Іспанію залила потужна злива – вулиці просто таки перетворювалися на ріки.
А так виглядав шторм над Каунасом у Литві:
Нагадаємо, у п'ятницю, 17 серпня, у Львові вирувала жахлива негода. Потужний дощ, який тривав у місті понад годину, підтопив чимало вулиць. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології за день у Львові випало 28% опадів від місячної норми.