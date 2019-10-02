Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование

Недетские страсти в Волынской глубинке. На государственную землю положили глаз сразу две конкурирующие фирмы и сельская община. Все стремятся урвать лакомый кусок земельки, которая вообще - то по своему назначению должна подпитывать отечественную аграрную науку. Но, по лучшим украинским обычаям, что-то пошло не так.

Село Баковцы расположено в 30-и километрах от Луцка. Невероятные просторы, плодородные почвы, словом, – настоящий рай для фермеров. Получить их в собственность - давняя мечта и местного люда, и предпринимателей.

Читайте также: Полмиллиарда на гольф-кары, ценная мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания

Но есть проблема – эти земли принадлежат государству, поэтому, ни распаевать, ни арендовать их нельзя, они находятся в подчинении Национальной академии аграрных наук Украины. И лишь НААН имеет право засевать, собирать урожай и выводить на этих землях новые, конкурентные сорта. Но журналисты программы "ЦРУ" выяснили, как на самом деле используются эти земли.

Петр Хрептак – бывший агроном. На опытном предприятии Академии наук "Победа" работал с начала 2000. Жалуется и разводит руками, мол, до прошлого года все на предприятии было тихо, слаженно и спокойно, пока наверху не начались кадровые перестановки.

Когда пришел новый руководитель, я работал. Я к нему обращался, он на это не реагировал, потому что он не специалист. Он не имеет абсолютно никакого образования агрономического,

– сказал бывший агроном.



Бывший агроном Петр Хрептак

Агенты "ЦРУ" выяснили, что доходы, скорее всего, получают компании, связанные с директором опытного хозяйства. Сейчас директором является Михаил Лавейкин. А вот близкие к нему компании заключали соглашения с "Победой" еще при его предшественнике Колодийчуке. Сейчас Владимир Колодийчук работает на хозяйстве заместителем директора.

Правда, там не все так слаженно и спокойно. Кроме этих директоров есть еще один бывший директор Олег Яворский. Он возглавлял государственное предприятие более 14 лет, до апреля 2018 года. Он вместе с уволенными работниками "Победы" пожаловался в правоохранительные органы на злоупотребления нынешнего руководства.

Следствие выявило, что "в период времени с 1 по 26 июля 2018 года служебные лица Государственного предприятия "Победа" своими умышленными действиями, путем внесения неправдивых сведений в документы бухгалтерского учета, повлекли растрату государственного имущества на сумму 1,9 миллиона гривен".

Кроме этого, этой проверкой выявлен факт незаконного перерасчета средств для ЧП "Инвестком" за услуги по инвентаризации земель "Победы" на общую сумму более 190 тысяч гривен.



Недетские страсти в Волынской глубинке

Но местные крестьяне в заработках на земли государственного предприятия обвиняют и бывшего директора Яворского. Более того, жители села Баковцы выявили неточности в земельных документах "Победы". По их мнению, это фальсификация документов, а потому хозяйство вообще не имеет права пользоваться землей. Крестьяне пошли в суд с требованием отменить Акт на землю.

Читайте также: Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен

Их цель - распаевание земли опытного хозяйства. Поскольку президент Академии Ярослав Гадзало лично знаком с нынешним директором опытного хозяйства "Победа" Лавейкиным, мы спросили у него про эти земельные споры.

Больше – смотрите в программе.