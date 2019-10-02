Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування

Недитячі пристрасті у Волинській глибинці. На державну землю поклали око одразу дві конкуруючі фірми та сільська громада. Усі прагнуть урвати ласий шмат земельки, яка взагалі-то за своїм призначенням мала б плекати вітчизняну аграрну науку. Але за кращими українськими звичаями, щось пішло не так.

Село Баківці розташоване у 30-и кілометрах від Луцька. Неймовірні простори, родючі ґрунти, словом, – справжній рай для фермерів. Отримати їх у власність – давня мрія і місцевого люду, і підприємців.

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Але є проблема – ці землі належать державі, тож, ані розпаювати, ані орендувати їх не можна, вони перебувають у підпорядкуванні Національної академії аграрних наук України. І лише НААН має право засівати, збирати врожай та виводити на цих землях нові, конкурентні сорти. Але журналісти програми "ЦРУ" з'ясували, як насправді використовуються ці землі.

Петро Хрептак – колишній агроном. На дослідному підприємстві Академії наук "Перемога" працював із початку 2000. Бідкається та розводить руками, мовляв, до минулого року все на підприємстві було тихо, злагоджено та спокійно, аж поки нагорі не почалися кадрові перестановки.

Коли прийшов новий керівник, я працював. Я до нього звертався, він на те не реагував, бо він не є спеціаліст. Він не має абсолютно ніякої освіти агрономічної,

– сказав колишній агроном.



Колишній агроном Петро Хрептак

Агенти "ЦРУ" з'ясували, що прибутки, найімовірніше, отримують компанії, що пов'язані з директором дослідного господарства. Зараз директором є Михайло Лавейкін. А от близькі до нього компанії укладали угоди з "Перемогою" ще за його попередника Колодійчука. Зараз Володимир Колодійчук працює на господарстві заступником директора.

Щоправда, там не все так злагоджено і спокійно. Окрім цих директорів є ще один колишній директор Олег Яворський. Він очолював державне підприємство понад 14 років, до квітня 2018 року. Він разом зі звільненими працівниками "Перемоги" поскаржився до правоохоронних органів на зловживання теперішнього керівництва.

Слідство виявило, що "у період часу з 1 по 26 липня 2018 року, службові особи Державного підприємства "Перемога" своїми умисними діями, шляхом внесення не правдивих відомостей у документи бухгалтерського обліку, спричинили розтрату державного майна на суму 1,9 мільйона гривень".

Крім цього, цією перевіркою виявлено факт незаконного перерахунку коштів для ПП "Інвестком" за послуги по інвентаризації земель "Перемоги" на загальну суму понад 190 тисяч гривень.



Недитячі пристрасті у Волинській глибинці

Але місцеві селяни в заробітках на землі державного підприємства звинувачують і колишнього директора Яворського. Ба більше, мешканці села Баківці виявили неточності в земельних документах "Перемоги". На їх думку це фальсифікація документів, а тому господарство взагалі не має права користуватися землею. Селяни пішли до суду із вимогою скасувати Акт на землю.

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Їх мета – розпаювання землі дослідного господарства. Оскільки президент Академії Ярослав Гадзало особисто знайомий із теперішнім директором дослідного господарства "Перемога" Лавейкіним, ми запитали в нього про ці земельні суперечки.

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