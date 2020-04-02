Как часто Украина будет получать медпомощь от Китая: ответ ОП

Украина усиливает сотрудничество с Китаем в рамках борьбы с коронавирусом. Отныне воздушный мост для снабжения медицинских материалов из Поднебесной будет работать ежедневно.

Про це розповів заступник голови Офісу Президента і секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко у своєму фейсбуці.

Важливо В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусу

Від сьогодні наш повітряний міст працює в наступному режимі: як тільки один літак вилітає з Китаю – йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожного дня. Без перерв та вихідних,

– наголосив він.

Тимошенко відзначив, що 2 квітня у Китай прилетів ще один український літак компанії SkyUp.

"Черговий український літак вже в Китаї. Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевезти звичайні маски для населення", – додав чиновник.

Яка допомога надійшла в Україну з Китаю? В Україну вже прибули три літаки з вантажем медзасобів з Китаю.



Останній 1 квітня доставив 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу; 40 тисяч окулярів багаторазового використання; медичні маски; обладнання для апаратів штучної вентиляції легень. Їх роздадуть військовим, прикордонникам і медикам. Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек.