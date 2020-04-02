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      Как часто Украина будет получать медпомощь от Китая: ответ ОП

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      Повітряний міст між Україною та Китає працюватиме щодня / Фото з Facebook Кирила Тимошенка

      Украина усиливает сотрудничество с Китаем в рамках борьбы с коронавирусом. Отныне воздушный мост для снабжения медицинских материалов из Поднебесной будет работать ежедневно.

      Про це розповів заступник голови Офісу Президента і секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко у своєму фейсбуці.

      Важливо В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусу

      Від сьогодні наш повітряний міст працює в наступному режимі: як тільки один літак вилітає з Китаю – йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожного дня. Без перерв та вихідних,
      – наголосив він.

      Тимошенко відзначив, що 2 квітня у Китай прилетів ще один український літак компанії SkyUp.

      "Черговий український літак вже в Китаї. Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевезти звичайні маски для населення", – додав чиновник.

      Яка допомога надійшла в Україну з Китаю? В Україну вже прибули три літаки з вантажем медзасобів з Китаю.

      Останній 1 квітня доставив 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу; 40 тисяч окулярів багаторазового використання; медичні маски; обладнання для апаратів штучної вентиляції легень. Їх роздадуть військовим, прикордонникам і медикам. Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек.

      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Офіс Президента Здоровье Китай
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