Как часто Украина будет получать медпомощь от Китая: ответ ОП
Украина усиливает сотрудничество с Китаем в рамках борьбы с коронавирусом. Отныне воздушный мост для снабжения медицинских материалов из Поднебесной будет работать ежедневно.
Про це розповів заступник голови Офісу Президента і секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко у своєму фейсбуці.
Важливо В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусу
Від сьогодні наш повітряний міст працює в наступному режимі: як тільки один літак вилітає з Китаю – йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожного дня. Без перерв та вихідних,
– наголосив він.
Тимошенко відзначив, що 2 квітня у Китай прилетів ще один український літак компанії SkyUp.
"Черговий український літак вже в Китаї. Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевезти звичайні маски для населення", – додав чиновник.
Яка допомога надійшла в Україну з Китаю? В Україну вже прибули три літаки з вантажем медзасобів з Китаю.
Останній 1 квітня доставив 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу; 40 тисяч окулярів багаторазового використання; медичні маски; обладнання для апаратів штучної вентиляції легень. Їх роздадуть військовим, прикордонникам і медикам. Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек.
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