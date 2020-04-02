Як часто Україна буде отримувати меддопомогу від Китаю: відповідь ОП

Україна посилює співробітництво з Китаєм у рамках боротьби з коронавірусом. Відтепер повітряний міст для постачання медичних матеріалів з Піднебесної працюватиме щодня.

Про це розповів заступник голови Офісу Президента і секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко у своєму фейсбуці.

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"Від сьогодні наш повітряний міст працює в наступному режимі: як тільки один літак вилітає з Китаю – йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожного дня. Без перерв та вихідних", – наголосив він.

Тимошенко відзначив, що 2 квітня у Китай прилетів ще один український літак компанії SkyUp.

"Черговий український літак вже в Китаї. Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевезти звичайні маски для населення" – додав чиновник.