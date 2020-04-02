13:14
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як часто Україна буде отримувати меддопомогу від Китаю: відповідь ОП

      -
      Повітряний міст між Україною та Китає працюватиме щодня / Фото з Facebook Кирила Тимошенка

      Україна посилює співробітництво з Китаєм у рамках боротьби з коронавірусом. Відтепер повітряний міст для постачання медичних матеріалів з Піднебесної працюватиме щодня.

      Про це розповів заступник голови Офісу Президента і секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко у своєму фейсбуці.

      Важливо В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусу

      "Від сьогодні наш повітряний міст працює в наступному режимі: як тільки один літак вилітає з Китаю – йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожного дня. Без перерв та вихідних", – наголосив він.

      Тимошенко відзначив, що 2 квітня у Китай прилетів ще один український літак компанії SkyUp.

      "Черговий український літак вже в Китаї. Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевезти звичайні маски для населення" – додав чиновник.

       

      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Офіс Президента Здоров'я Китай
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 06:45 Курс гривні до долара на фоні економічної кризи: прогнози
      Статті 19335
      сьогодні , 07:29 Українські військові дали гідну відсіч на Донбасі: окупанти зазнали втрат
      Новини України 3409
      сьогодні , 07:44 Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестів
      Новини України 3351
      сьогодні , 07:20 Морги та поховальна індустрія США: як погіршується ситуація з коронавірусом
      Статті 5619
      сьогодні , 11:24 СБУ провела обшук у лабораторії Пальчевського Eurolab
      Новини України 3377
      сьогодні , 11:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 3500 хворих
      Лікування 139435
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 2 квітня: після дводенного зміцнення гривня знову падає
      Новини України 3435
      сьогодні , 06:22 COVID-19 та фейки: чума раз на 100 років та інші маніпуляції
      Статті 2780
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:46 Коронавірус і шахраї: як обдурюють і куди скаржитися українцям
      Анатолій Яворський
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків
      Соломія Ніколайчук
      1 квітня , 11:30 Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити
      Анастасія Манюхіна
      Залиште відгук