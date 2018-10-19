Как часто в российских СМИ появляются новости об Украине: ошеломляющие данные

Больше всего в 21 веке люди страдают от алкоголя, наркотиков и лекарств. И в последние годы к этим маниям добавилась еще одна чума – безумное влечение и интерес России к буквально всем событиям, которые происходят в Украине.

635 – такое количество новостей об Украине опубликовали 4 ведущих российских федеральных сайта за неделю. Читайте также: Сколько стоит наружная политическая реклама кандидатов в президенты: впечатляющая сумма Чаще всего о нас пишут "РИА Новости" – 378 новостей, "ТАСС" — 144, "Комсомольская правда" и "Вести.ru" — 66. Каждая 5 новость, а это 17%, об обстрелах украинскими военными оккупированных территорий. Активно российские СМИ продолжают убеждать что МН-17 сбили именно украинцы – 10% от всех новостей об Украине.

Статистика Заявления Порошенко – это третья ступенька, 9,4%, волнений рупоров Кремля. Далее идут темы об автокефалии – 7,4% и расторжении дружбы с РФ – 6,5%. Замыкает топ-10 интересов русских интернет-изданий Азовское море – 5,4%, ситуация в Украине с русским языком – 3,4%, венгерские паспорта – 3,3% и МВФ – 2,7%. Полный выпуск программы "Вести UA" смотрите здесь.