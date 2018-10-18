Вести.UA. Темная лошадка Ляшко. Жертва моды Билозир

В свежем выпуске "Вести.UA" за 18.10 – на днях новых избранников представил "Народный фронт" и "Радикальная партия", если "народофронтовец" Сергей Кондратюк более-менее известен, то радикал Александр Гулак стал темной лошадкой Олега Ляшко. Блок БПП может похвастаться женщиной, которая поет, и была главным культурным менеджером страны, однако, и это не все Оксана Билозир посягает на славу модельера

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