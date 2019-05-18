Как чешский бизнесмен напоминает российским туристам, чей Крым

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – бизнесмен из Чехии отказывался заселять в свой отель россиян, которые не признавали аннексию Крыма. За это его оштрафовали и обвинили в дискриминации, после пятилетней судебной борьбы он не отступился от своего и выиграл судебное дело.

Также в выпуске: Что Путин сделает с апартаментами Владимира Зеленского в Крыму. Начнется ли в Крыму туристический сезон. Как депортацию своего народа вспоминают крымские татары. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Источник: 24 канал