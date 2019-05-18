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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Как чешский бизнесмен напоминает российским туристам, чей Крым

      Крым.Реалии 135 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – бизнесмен из Чехии отказывался заселять в свой отель россиян, которые не признавали аннексию Крыма. За это его оштрафовали и обвинили в дискриминации, после пятилетней судебной борьбы он не отступился от своего и выиграл судебное дело.

      Также в выпуске:

      Что Путин сделает с апартаментами Владимира Зеленского в Крыму.

      Начнется ли в Крыму туристический сезон.

      Как депортацию своего народа вспоминают крымские татары.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Чехия Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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