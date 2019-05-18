21:29
18 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Програми Крим.Реалії
      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Як чеський бізнесмен нагадує російським туристам, чий Крим

      Крим.Реалії 366 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – бізнесмен з Чехії відмовлявся заселяти у свій готель росіян, які не визнавали анексію Криму. За це його оштрафували та звинуватили у дискримінації, після п'ятирічної судової боротьби він не відступився від свого та виграв судову справу.

      Також у випуску:

      Що Путін зробить з апартаментами Володимира Зеленського в Криму.

      Чи розпочнеться в Криму туристичний сезон.

      Як депортацію свого народу згадують кримські татари.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      blog_ava
      Від дохлого віслюка вам вуха, – у Москві зухвало прокоментували слова Зеленського про Крим
      сьогодні
      3317
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Крим.Реалії Чехія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
      сьогодні , 16:30 Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
      Наталія Печерська 178
      Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      сьогодні , 16:05 Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      Світові Медіа 1611
      Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      сьогодні , 16:00 Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      Віталій Шабунін 526
      Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
      сьогодні , 15:32 Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
      200
      Топ-10 надзвичайних музеїв світу з неординарною архітектурою: фото
      сьогодні , 15:03 Топ-10 надзвичайних музеїв світу з неординарною архітектурою: фото
      Юлія Гілей 412
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук