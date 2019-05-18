Як чеський бізнесмен нагадує російським туристам, чий Крим
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – бізнесмен з Чехії відмовлявся заселяти у свій готель росіян, які не визнавали анексію Криму. За це його оштрафували та звинуватили у дискримінації, після п'ятирічної судової боротьби він не відступився від свого та виграв судову справу.
Також у випуску:
Що Путін зробить з апартаментами Володимира Зеленського в Криму.
Чи розпочнеться в Криму туристичний сезон.
Як депортацію свого народу згадують кримські татари.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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