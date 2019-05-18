Як чеський бізнесмен нагадує російським туристам, чий Крим

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – бізнесмен з Чехії відмовлявся заселяти у свій готель росіян, які не визнавали анексію Криму. За це його оштрафували та звинуватили у дискримінації, після п'ятирічної судової боротьби він не відступився від свого та виграв судову справу.

Також у випуску: Що Путін зробить з апартаментами Володимира Зеленського в Криму. Чи розпочнеться в Криму туристичний сезон. Як депортацію свого народу згадують кримські татари. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Джерело: 24 канал