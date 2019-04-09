Как четвероногие друзья помогают украинским защитникам на войне

Чуть ли не ежедневно враг обстреливает позиции ВСУ. Традиционно неспокойно и вблизи Авдеевки. Недалеко от Донецкой фильтровальной станции украинскую армию постоянно провоцируют открывать огонь. Военные, которые защищают эти позиции, уже привыкли к обстрелам.

Бойцы рассказывают, что враг здесь постоянно провоцирует нашу армию, стреляя из-под самой станции. Хотят, чтобы воины ООС открыли огонь по станции, но украинские военнослужащие не теряют бдительности, а наоборот.

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Воины заметили, что иногда разведывательные группы террористов подходят слишком близко. Правда, потом им приходится быстро убегать.

Для выявления террористов украинские военные используют не только технику, тепловизоры и ночники, но и стараются держать при себе четвероногих друзей. В конце концов технику можно обмануть, а собачий нюх – нет.

Сигнал является сигналом. Собака всегда в таких ситуациях работает лучше техники. Она чувствует, с какой стороны надо ждать атаки. Начинает лаять и нервничать – так и предупреждает нас,

– сказал военнослужащий ВСУ "Пастух"



Украинские защитники пытаются держать при себе четвероногих друзей

Тишина здесь наступает дважды в сутки. Когда по дороге, которая расположена прямо перед позициями воинов Объединенных сил, проезжает автобус из оккупированной Ясиноватой. В нем в сопровождении представителей СЦКК и террористов в российской военной форме направляется смена на фильтровальную станцию. В такие минуты тишины ребята берутся за инженерные работы, или звонят родным.