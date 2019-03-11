Как действовать во время сильного ветра: основные правила

В последние годы климат Украины претерпел существенные изменения. Теперь зимы стали мягче, а лето – более дождливым. Весна же удивляет быстрыми перепадами температур и ветром. На днях в Украине объявили штормовое предупреждение. Журналисты 24 канала собрали для вас основные правила поведения во время шквального ветра и угрозы урагана.

Как и при любой угрозе стихийного бедствия, нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям: собрать документы, предметы первой необходимости.

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Как действовать при угрозе стихийного бедствия:

Внимательно слушайте информацию по телевизору и радиоприемнику об обстановке, рекомендациях о порядке действий.

Сохраняйте спокойствие и предупредите соседей.

Подготовьте документы, одежду и соберите наиболее необходимые и ценные вещи.

Подготовьтесь к отключению электросети.

Уберите имущество со двора и балконов в дом или подвал, обрежьте сухие деревья, машину поставьте в гараж.

Поставьте на пол вещи, которые могут упасть и вызвать травмы.

Научите детей, как действовать во время стихийного бедствия. Не отправляйте их в такие дни в детский сад и школу.



Во избежание падения деревьев, нужно заблаговременно их пообрезать

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Как вести себя во время стихийного бедствия: