Как действовать во время сильного ветра: основные правила
В последние годы климат Украины претерпел существенные изменения. Теперь зимы стали мягче, а лето – более дождливым. Весна же удивляет быстрыми перепадами температур и ветром. На днях в Украине объявили штормовое предупреждение. Журналисты 24 канала собрали для вас основные правила поведения во время шквального ветра и угрозы урагана.
Как и при любой угрозе стихийного бедствия, нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям: собрать документы, предметы первой необходимости.
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Как действовать при угрозе стихийного бедствия:
- Внимательно слушайте информацию по телевизору и радиоприемнику об обстановке, рекомендациях о порядке действий.
- Сохраняйте спокойствие и предупредите соседей.
- Подготовьте документы, одежду и соберите наиболее необходимые и ценные вещи.
- Подготовьтесь к отключению электросети.
- Уберите имущество со двора и балконов в дом или подвал, обрежьте сухие деревья, машину поставьте в гараж.
- Поставьте на пол вещи, которые могут упасть и вызвать травмы.
- Научите детей, как действовать во время стихийного бедствия. Не отправляйте их в такие дни в детский сад и школу.
Во избежание падения деревьев, нужно заблаговременно их пообрезать
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Как вести себя во время стихийного бедствия:
- Закройте окна и отойдите от них подальше.
- Перейдите в безопасное место. Спрячьтесь во внутренних помещениях – коридоре, ванной комнате, кладовке или подвале.
- Не пытайтесь перейти в другое здание – это опасно.
- Никогда не пользуйтесь лифтами.
- Избегайте шатких зданий, если беда застала вас на улице.
- По возможности спрячьтесь в подвал ближайшего дома и переждите непогоду.
- Если вы на открытой местности, прижмитесь к земле, защищая голову одеждой или ветками деревьев.