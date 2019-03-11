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      Как действовать во время сильного ветра: основные правила

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      Как действовать во время сильного ветра: основные правила
      Как действовать во время сильного ветра: основные правила / Static.monitorulbt.ro

      В последние годы климат Украины претерпел существенные изменения. Теперь зимы стали мягче, а лето – более дождливым. Весна же удивляет быстрыми перепадами температур и ветром. На днях в Украине объявили штормовое предупреждение. Журналисты 24 канала собрали для вас основные правила поведения во время шквального ветра и угрозы урагана.

      Как и при любой угрозе стихийного бедствия, нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям: собрать документы, предметы первой необходимости.

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      Как действовать при угрозе стихийного бедствия:

      • Внимательно слушайте информацию по телевизору и радиоприемнику об обстановке, рекомендациях о порядке действий.
      • Сохраняйте спокойствие и предупредите соседей.
      • Подготовьте документы, одежду и соберите наиболее необходимые и ценные вещи.
      • Подготовьтесь к отключению электросети.
      • Уберите имущество со двора и балконов в дом или подвал, обрежьте сухие деревья, машину поставьте в гараж.
      • Поставьте на пол вещи, которые могут упасть и вызвать травмы.
      • Научите детей, как действовать во время стихийного бедствия. Не отправляйте их в такие дни в детский сад и школу.

      Щоб уникнути падіння дерев, потрібно завчасно їх пообрізати
      Во избежание падения деревьев, нужно заблаговременно их пообрезать

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      Как вести себя во время стихийного бедствия:

      • Закройте окна и отойдите от них подальше.
      • Перейдите в безопасное место. Спрячьтесь во внутренних помещениях – коридоре, ванной комнате, кладовке или подвале.
      • Не пытайтесь перейти в другое здание – это опасно.
      • Никогда не пользуйтесь лифтами.
      • Избегайте шатких зданий, если беда застала вас на улице.
      • По возможности спрячьтесь в подвал ближайшего дома и переждите непогоду.
      • Если вы на открытой местности, прижмитесь к земле, защищая голову одеждой или ветками деревьев.

       

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Винница
      Источник: 24 канал
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