Як діяти під час сильного вітру: основні правила
Впродовж останніх років клімат України зазнав істотних змін. Тепер зими стали м'якшими, а літо – більш дощовим. Весна ж дивує стрімкими перепадами температур та вітром. Днями в Україні оголосили штормове попередження. Журналісти 24 каналу зібрали для вас основні правила поведінки під час шквального вітру та загрози урагану.
Як і за будь-якої загрози стихійного лиха, потрібно бути готовим до непередбачуваних ситуацій: як от, зібрати документи, речі першої необхідності.
Читайте також: У центрі Києва потужний вітер звалив дах багатоповерхівки на дорогу: фото, відео
Як діяти при загрозі стихійного лиха:
- Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про обстановку, рекомендації про порядок дій.
- Зберігайте спокій та попередьте сусідів.
- Підготуйте документи, одяг та зберіть найбільш необхідні й цінні речі.
- Підготуйтесь до відключення електромережі.
- Приберіть майно з двору та балконів у будинок чи підвал, обріжте сухі дерева, машину поставте у гараж.
- Поставте на підлогу речі, які можуть впасти і спричинити травми.
- Навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха. Не відправляйте їх у такі дні у дитячий садок та школу.
Щоб уникнути падіння дерев, потрібно завчасно їх пообрізати
Читайте також: Через потужні вітри в Україні загинула дитина: фото, відео наслідків негоди
Як поводитись під час стихійного лиха:
- Закрийте вікна та відійдіть від них подалі.
- Перейдіть у безпечне місце. Сховайтеся у внутрішніх приміщеннях – коридорі, ванній кімнаті, коморі або підвалі.
- Не намагайтесь перейти в іншу будівлю – це небезпечно.
- В жодному разі не користуйтеся ліфтами.
- Уникайте хитких будівель, якщо лихо застало вас на вулиці. По можливості заховайтеся в підвал найближчого будинку та перечекайте негоду.
- Якщо ви на відкритій місцевості, притисніться до землі, захищаючи голову одягом чи гілками дерев.