Як діяти під час сильного вітру: основні правила

Впродовж останніх років клімат України зазнав істотних змін. Тепер зими стали м'якшими, а літо – більш дощовим. Весна ж дивує стрімкими перепадами температур та вітром. Днями в Україні оголосили штормове попередження. Журналісти 24 каналу зібрали для вас основні правила поведінки під час шквального вітру та загрози урагану.

Як і за будь-якої загрози стихійного лиха, потрібно бути готовим до непередбачуваних ситуацій: як от, зібрати документи, речі першої необхідності.

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Як діяти при загрозі стихійного лиха:

Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про обстановку, рекомендації про порядок дій.

Зберігайте спокій та попередьте сусідів.

Підготуйте документи, одяг та зберіть найбільш необхідні й цінні речі.

Підготуйтесь до відключення електромережі.

Приберіть майно з двору та балконів у будинок чи підвал, обріжте сухі дерева, машину поставте у гараж.

Поставте на підлогу речі, які можуть впасти і спричинити травми.

Навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха. Не відправляйте їх у такі дні у дитячий садок та школу.



Щоб уникнути падіння дерев, потрібно завчасно їх пообрізати

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Як поводитись під час стихійного лиха: