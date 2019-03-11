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      Як діяти під час сильного вітру: основні правила

      304 Читать новость на русском
      Як діяти під час сильного вітру: основні правила
      Як діяти під час сильного вітру: основні правила / Static.monitorulbt.ro

      Впродовж останніх років клімат України зазнав істотних змін. Тепер зими стали м'якшими, а літо – більш дощовим. Весна ж дивує стрімкими перепадами температур та вітром. Днями в Україні оголосили штормове попередження. Журналісти 24 каналу зібрали для вас основні правила поведінки під час шквального вітру та загрози урагану.

      Як і за будь-якої загрози стихійного лиха, потрібно бути готовим до непередбачуваних ситуацій: як от, зібрати документи, речі першої необхідності.

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      Як діяти при загрозі стихійного лиха:

      • Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про обстановку, рекомендації про порядок дій.
      • Зберігайте спокій та попередьте сусідів.
      • Підготуйте документи, одяг та зберіть найбільш необхідні й цінні речі.
      • Підготуйтесь до відключення електромережі.
      • Приберіть майно з двору та балконів у будинок чи підвал, обріжте сухі дерева, машину поставте у гараж.
      • Поставте на підлогу речі, які можуть впасти і спричинити травми.
      • Навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха. Не відправляйте їх у такі дні у дитячий садок та школу.

      Щоб уникнути падіння дерев, потрібно завчасно їх пообрізати
      Щоб уникнути падіння дерев, потрібно завчасно їх пообрізати

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      Як поводитись під час стихійного лиха:

      • Закрийте вікна та відійдіть від них подалі.
      • Перейдіть у безпечне місце. Сховайтеся у внутрішніх приміщеннях – коридорі, ванній кімнаті, коморі або підвалі. 
      • Не намагайтесь перейти в іншу будівлю – це небезпечно.
      • В жодному разі не користуйтеся ліфтами. 
      • Уникайте хитких будівель, якщо лихо застало вас на вулиці. По можливості заховайтеся в підвал найближчого будинку та перечекайте негоду.
      • Якщо ви на відкритій місцевості, притисніться до землі, захищаючи голову одягом чи гілками дерев.

       

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      Теги: Вінниця Новини України Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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