Как демонтируют многострадальный Шулявский мост в Киеве: первые фото

В сети появились первые фото с начала демонтажа Шулявского моста в Киеве. На кадрах можно увидеть как сам мост в момент работ, так и технику, работающую на путепроводе.

Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook выложил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

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"Шулявка – работы по демонтажу начались", – подписал он фото.



Шулявский путепровод начали демонтировать Шулявский путепровод начали демонтировать

Заметим, что Шулявский мост в Киеве – уже более 10 лет находится в критическом состоянии. Последний громкий звоночек был в феврале 2017 года, когда путепровод частично обвалился. После этого грузовикам на него запретили заезжать, но кое-кто из водителей таких машин на такие запреты не обращал внимания. А такую нагрузку мост может просто не выдержать, поэтому его ремонт был очень необходимым.

Кроме того, в часы пик здесь постоянно были пробки в основном из-за того, что он был узким и в аварийном состоянии, и из-за ям, которые притормаживают движение. В то же время транспортный эксперт Виктор Петрук в комментарии 24 каналу отмечал, что отдельные элементы моста – в неработоспособном состоянии, а это означает, что эксплуатировать его нельзя.

Наконец официально Шулявский мост закрыли на ремонт 17 марта. До конца текущего года планируют завершить работы по строительству нового путепровода длиной в 158,17 метра. Также здесь будет 741 метр велосипедных дорожек, лево- и правоповоротные съезды, а также состоится реконструкция подземного пешеходного перехода и работы по благоустройству и озеленению.