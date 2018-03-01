Как депутаты принимали президентскую версию закона об Антикоррупционном суде

Под крики "ганьба" и всего лишь за полчаса: так закон об Антикоррупционном суде приняли в первом чтении. За документ, который вызвал столько скандалов, депутаты голосовали по сокращенной процедуре. Приняли президентскую его версию и без правок Венецианской комиссии. Откорректировать закон депутаты обещают потом.

Рассмотрение долгожданного и такого резонансного закона парламентарии начали с очередного скандала. Принимать его решили по сокращенной процедуре. Поэтому и докладчик президентской версии и авторы 3 альтернативных законопроектов имели презентацию по 2 минуты. И депутатов оппозиционных фракций возмутил не только недостаток времени на обсуждение.

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"Порошенко направил абсолютного коррупционера представлять этот законопроект в парламенте", — отметил народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко.

В конце парламентарии пришли к замечаниям по существу.

Не получится обмануть общество. Стоит прописать законопроект так, чтобы Антикоррупционный суд был независимым, чтобы судьи добирались независимыми международными экспертами,

— сообщила народный депутат Украины от фракции "Самопомич" Елена Сотник.

Председатель парламента и глава президентской фракции заманивают: вы — проголосуйте, а суть мы подправим потом.

Авторы альтернативных законопроектов отступили. Их фракции поддержали версию Президента. Однако оппозиционные депутаты сразу же предупредили, что во втором чтении будут голосовать только, если документ будет полностью соответствовать требованиям Венецианской комиссии. А именно в нем должны четко указать, что суд должен заниматься только делами о топ-коррупции, а не еще и наркотиками и оружием, как предлагает президент. А роль международных экспертов в подборе судей должна быть ключевой, а не совещательной.

Если такой вариант закона пройдет, то это значит — прощай безвиз, ЕС и финансовая помощь МВФ.

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"Ведь МВФ поставил четкое требование — ни копейки больше, пока не будет проголосован закон об Антикоррупционном суде в редакции Венецианской комиссии", — отметил народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко.

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