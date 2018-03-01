Як депутати ухвалювали президентську версію закону про Антикорупційний суд

Під крики ганьба та за всього лиш півгодини: так закон про Антикорупційний суд ухвалили у першому читанні. За документ, який спричинив стільки скандалів, депутати голосували за скороченою процедурою. Ухвалили президентську його версію та без правок Венеціанської комісії. Відкоригувати закон депутати обіцяють потім.

Розгляд довгоочікуваного і такого резонансного закону парламентарі почали з чергового скандалу. Ухвалювати його вирішили за скороченою процедурою. Тож і доповідач президентської версії і автори 3 альтернативних законопроектів мали на презентацію по 2 хвилини. Та депутатів опозиційних фракцій обурив не лише брак часу на обговорення.

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"Порошенко надіслав абсолютного корупціонера представляти цей законопроект в парламенті", – зауважив народний депутат України від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко.

Врешті парламентарі дійшли до зауважень по суті.

Не вийде обманути суспільство. Варто прописати законопроект так, щоб Антикорупційний суд був незалежним, щоб судді добиралися незалежними міжнародними експертами,

– повідомила народний депутат України від фракції "Самопоміч" Олена Сотник.

Голова парламенту і президентської фракції заманюють: ви – проголосуйте, а суть ми підправимо потім.

Автори альтернативних законопроектів відступили. Їх фракції підтримали версію Президента. Проте опозиційні депутати одразу ж попередили, що у другому читанні голосуватимуть тільки, якщо документ повністю відповідатиме вимогам Венеційської комісії. А саме в ньому повинні чітко вказати, що суд має займатись лише справами про топ-корупцію, а не ще й наркотиками та зброєю, як пропонує президент. А роль міжнародних експертів у доборі суддів повинна бути ключовою, а не дорадчою.

Якщо такий варіант закону пройде, то це означає – прощавай безвіз, ЄС і фінансова допомога МВФ.

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"Адже МВФ поставив чітку вимогу – ні копійки більше, доки не буде проголосовано закон про Антикорупційний суд в редакції Венеціанської комісії", – наголосив народний депутат України від фракції "Батьківщина" Ігор Луценко.

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