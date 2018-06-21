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Как детский лагерь "Артек" отпраздновал 93-ю годовщину: яркое видео

Новая тема 9 Читати новину українською

По случаю празднования 93 дня рождения детского лагеря "Артек" его воспитанники образовали крупнейшую за всю историю "артековскую паутинку" в виде разноцветных лент.

Такой ритуал традиционно выполняют в начале смены, как символ объединения малышей.

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Праздник и в "Артек-Буковель", ведь 4 года назад он открыл свои двери. Сейчас это один из самых популярных лагерей, куда ежегодно приезжают сотни детей со всей Украины.

Нам удалось сохранить "Артек", артековские традиции, можно сказать – артековскую семью. Здесь дети учатся взаимопомощи. И это очень важно, ведь крепкая семья, взаимоотношения в обществе и единство – это основа успешной сильной страны,
– сказал почетный директор ТК Буковель Александр Шевченко.

Дитячий табір Празднование годовщины детского лагеря "Артек"

К годовщине "Артека" состоялся фестиваль-конкурс "Буковельский Зиркафест". На него приехали более тысячи детей из Украины и из-за рубежа, в частности вокальные и хореографические коллективы.

Очень приятно, что я участвую в этом конкурсе. У меня слишком много эмоций, потому что здесь очень красиво, и я надеюсь, что у меня все получится,
– прокомментировала участница фестиваля из Беларуси Надежда Щербачевич.

Победителям фестиваля вручили кубки и дипломы, а остальным участникам – медали.

Источник: 24 канал
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