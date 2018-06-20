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Як дитячий табір "Артек" відсвяткував 93-тю річницю: яскраве відео

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З нагоди святкування 93 дня народження дитячого табору "Артек" його вихованці утворили найбільшу за всю історію "артеківську павутинку" у вигляді різнобарвних стрічок.

Такий ритуал традиційно виконують на початку зміни, як символ об'єднання малечі.

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Свято і в "Артек Буковель", адже 4 року тому він відчинив свої двері. Нині це один з найпопулярніших таборів, куди щороку приїздять сотні дітей зі всієї України.

Нам вдалось зберегти "Артек", артеківські традиції, можна сказати — артеківську родину. Тут діти вчаться взаємодопомоги. І це надзвичайно важливо, адже міцна родина, взаємовідносини в суспільстві та єдність – це основа успішної сильної країни,
– сказав почесний директор ТК Буковель Олександр Шевченко.

Дитячий табір
Святкування річниці дитячого табору "Артек"

До річниці "Артеку" відбувся фестиваль-конкурс "Буковельський Зіркафест". На нього завітали понад тисячу дітей з України та з-за кордону, зокрема вокальні та хореографічні колективи.

Дуже приємно, що я беру участь в цьому конкурсі. В мене занадто багато емоцій, тому що тут дуже красиво, і я надіюся, що в мене все вийде,
– прокоментувала учасниця фестивалю з Білорусі Надія Щербачевіч.

Переможцям фестивалю вручили кубки і дипломи, а решті учасників – медалі.

Джерело: 24 канал
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