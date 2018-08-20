Как дистанционно можно припарковать авто с помощью смартфона

Удачно запарковать свое авто – еще та морока для начинающих водителей, особенно в условиях ограниченного пространства. Remote Parking Assist – одна из передовых технологий, которую предлагает Mercedes-Benz. Она дает возможность поставить автомобиль на стоянку с помощью смартфона, при этом водитель может смело покинуть салон авто и контролировать процесс со стороны.

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