Як дистанційно можна припаркувати авто за допомогою смартфона
Вдало запаркувати своє авто – ще та морока для водіїв-початківців, а надто в умовах обмеженого простору. Remote Parking Assist – одна з передових технологій, яку пропонує Mercedes-Benz. Вона дає змогу поставити автомобіль на стоянку за допомогою смартфона, при цьому водій може сміливо покинути салон авто і контролювати процес збоку.
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Джерело: 24 канал
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