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Как документальное кино о правах человека меняет реальность

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Документальное кино - это не только об искусстве и культуре
Документальное кино – это не только об искусстве и культуре / DOCU

Благодаря проекту DOCU/КЛУБ документальное кино о правах человека со всего мира теперь можно посмотреть даже в небольших городках и селах Украины. Его популяризируют в школах, библиотеках, общественных организациях и исправительных колониях.

В этом году 17-й международный кинофестиваль Docudays впервые состоялся в онлайн-формате. Фестиваль всегда становится знаковым культурным и правозащитным событием в жизни столицы. Однако было бы несправедливо, если бы только жители Киева имели возможность приобщиться к этому мероприятию.

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Docudays начал туристический фестиваль, где жителям регионов показывают те же ленты, которые недавно смотрели киевляне, а затем, при финансовой поддержке Европейского Союза, запустил и всеукраинский проект "Сеть DOCU/КЛУБов за реформы". Сейчас в его пределах существует уже более 270 постоянных киноклубов во всех уголках Украины, которые посещают 40 000 зрителей. Эта история – об одном из таких клубов, действует в Херсоне.

"Я и не представляла, что можно открыть собственный киноклуб"

В свое время журналистка онлайн-газеты "Вверх" и сотрудница местной благотворительной организации "Фонд милосердия и здоровья" Илона Коротицина посещала единственный на тот момент киноклуб от Docudays в Херсоне.

"Я влюбилась в документальное кино. Это как открыть глаза, оно меня очень вдохновляло. Это не просто кино, которое мы смотрим с попкорном, но и возможность подискутировать с другими зрителями и экспертами, которых приглашали на просмотр. Однако в то время я чувствовала себя просто зрительницей и не представляла, что можно взять и открыть собственный киноклуб", – рассказывает Илона.

Фонд, где она работает, уже длительное время был региональным партнером путешествующего фестиваля в Херсоне. Поэтому когда там услышали об инициативе DOCU/КЛУБ, с заявкой долго не колебались. Ее одобрили, и вместе с коллегой Илона прошла трехдневный тренинг, который позволил выйти из роли зрителя и освоить новые навыки:

Когда мы попали на тренинг, нужно было все перевернуть наоборот. Мы учились модерировать: не только задавать вопросы, но и вместе с аудиторией искать на них ответы.

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Илона Коротицина, руководитель киноклуба Docudays UA в Херсоне / Фото Ukrainiansheriffs

На кого рассчитан клуб?

Киноклуб начал свою деятельность в начале 2017 года. Особенность клуба заключается в том, что он – выездной, то есть не имеет стационарного помещения для показов. Кроме того, он работает с очень разной аудиторией – это молодежь, жители малых общин Херсонщины, участники АТО/ООС, школьники, правоохранители, а также заключенные исправительных колоний и СИЗО, люди, живущие с ВИЧ, и представители ЛГБТ-сообщества.

Об особенностях работы с заключенными

Обычно на показ в колонии или СИЗО приходит не очень много людей – около десяти. Сначала они шли с недоверием, особой дискуссии после фильма не было. Но впоследствии инициатива заинтересовала заключенных, и они попросили приезжать еще. Для того чтобы люди могли раскрыться и свободно говорить о своих эмоциях, важно установить определенный уровень доверия. Со временем участники клуба становились все более откровенными.

Когда я слышу, как люди делятся своими детскими воспоминаниями или личными переживаниями, и вспоминаю, например, прошлогодние показы, я понимаю, что это – наше маленькое достижение,
 – признается Илона.

Руководство пенитенциарных учреждений радостно идет навстречу Фонду, привозит технику и показывает фильмы людям, которые при других обстоятельствах не имели бы такой возможности. Фильмы подбираются на темы, волнующие заключенных. Например, последний раз женщинам в СИЗО демонстрировали американскую ленту "Почти святой" о священнике из Мариуполя Геннадии Мохненко, который забирал бездомных детей-наркоманов с улиц и организовал в городе реабилитационный центр и приют. Женщины делились своим опытом, как сами убегали из дома, жили на улице, употребляли или распространяли наркотики. Сотрудники СИЗО и местный психолог были приятно удивлены дискуссией, развернувшейся после просмотра.

Одна из зрительниц рассказала: "Когда я была еще ребенком, то тоже убегала из дома. Конечно, я не жила на улице, ночевала у друзей. Бывало, что ночевала на лавочке, но не долго. Но в любом случае мне малой не продавали наркотики. Самые страшные кадры в фильме – с детьми с поколотыми руками. Так не должно быть. Мне кажется, что сейчас этого кошмара на улицах стало гораздо меньше".

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Кадр из фильма "Почти святой". Лента получила ряд наград на международных кинофестивалях / Фото Docuclub

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Как кино помогло создать 11 общественных организаций

Поскольку при благотворительной организации "Фонд милосердия и здоровья" действует общественная приемная, выезды киноклуба включают также предоставление бесплатной правовой помощи. Происходит это так: в сельский клуб, дом культуры или общественный центр на кинопоказ сходятся желающие. Они просматривают кино, обсуждают его, а потом юрист Фонда, руководитель приемной и неизменная экспертка киноклуба Елена Старюк консультирует на тему прав человека, которую нарушал фильм, пытается помочь жителям общины по вопросам, которые беспокоят.

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Елена Старюк уже семь лет работает в организации. Фото Ukrainiansheriffs

Показателен пример фильма Романа Бондарчука "Украинские шерифы", который в 2016 году был выдвинут от Украины на премию "Оскар". Лента рассказывает о двух мужчинах со Старой Збурьевки Херсонской области, взявших на себя обязанности полиции и социальных работников в деревне. "Шерифов" показывали еще до создания киноклуба, на этапе путешествующего фестиваля. На показы приходило немало участников АТО, которые хотели объединяться и вместе делать что-то полезное – например, охранять территорию, где проживают, способствовать адаптации ветеранов боевых действий, оказывать психологическую помощь. Поэтому Фонд милосердия и здоровья помог создать 11 общественных организаций.

Эхо фильма слышно и до сих пор: в этом году 29 апреля в рамках Docudays состоялась онлайн-дискуссия "Детям нужен шериф", где лучшие эксперты Украины проанализировали безопасную среду в общинах и соблюдения прав детей и рассказали о путях совершенствования реформы полиции.

Другой лентой, которая не оставила равнодушной никого, стала "Ты, б**я, рот закрой!", рассказывающая резонансную историю Сергея Чагарова, который с 15 лет борется с коррупцией в родном селе Гатное под Киевом. Об этом случае писали все СМИ страны. Во время сессии сельсовета депутат, обвиняемый Сергеем в коррупции, публично угрожал активисту, а в одну ночь ему во двор подбросили взрывчатку.

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При обсуждении фильма "Ты, б**я, рот закрой!" в Новой Каховке / Фото Вверх

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Как сказал участковый инспектор после просмотра, "на самом деле полицейские хотят активно помогать и делать все гораздо быстрее, но мы все настолько перегружены работой, просто ни на что не хватает времени".

Тематика документальных фильмов – очень разнообразна. Херсонские зрители также посмотрели фильмы "Белая мама" – о вызовах усыновления и адаптации ребенка из приюта, "Чистильщики" – о безопасности в цифровую эпоху, "Булер" – о проблеме травли среди подростков и многие другие. Благодаря двум региональным активисткам киноклуб провел уже 29 показов для 891 человека.

Проект DOCU/КЛУБ распространяется по Украине и повышает уровень общественной активности на местах. Узнайте о киноклубе в своем населенном пункте или создайте его сами!

Автор: Андрей Авраменко

Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Кино Новости культуры Министерство культуры Украины
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